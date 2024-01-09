Федоровцева о жизни в Турции: «Родители приезжают ко мне, привозят продукты, по которым я больше всего соскучилась. Докторскую колбасу, сосиски, сгущенку»

Российская волейболистка Арина Федоровцева рассказала о жизни в Турции.

С 2021 года Федоровцева выступает за «Фенербахче».

— На каком языке общаешься с одноклубницами и главным тренером?

— Вся работа в клубе ведется на английском языке. У меня уже более-менее хороший разговорный английский. В Стамбул я приехала со знанием английского близким к нулю, но я достаточно быстро влилась в команду, за что спасибо нашим девочкам. Они мне очень помогали.

Если нужно было объяснить что-то более простыми словами, то они объясняли. И даже без репетиторов и каких-либо уроков сейчас у меня достаточно хороший уровень английского. Могу спокойно поддержать разговор в команде на любые темы или дать интервью. Радует, что уже нет каких-то пауз в моей речи, когда говорю на английском.

— А турецкий язык изучала уже?

— На турецком знаю несколько фраз. Стараюсь внедрять их в свою речь, это всегда так весело, когда общаемся с коллегами по команде. Базовые знания у меня есть, могу в ресторане объясниться с официантами на турецком, в магазине. Повторюсь, что в нашей команде главный язык — английский, но турецкие слова сами собой прилипают, и ты запоминаешь их.

— По чему ты больше всего скучаешь в Турции?

— В целом мне несвойственно сильно скучать. Бывают, конечно, разовые вспышки, когда хочется чего-то, чего нет рядом. Хотелось бы чаще видеться с родными, друзьями, больше проводить время с ними. Но семья периодически приезжает ко мне, мы видимся, поэтому сильного недостатка в общении я не ощущаю.

— По русской кухне не скучаешь?

— В плане еды можно адаптироваться, я и сама готовлю дома. В Стамбуле сейчас достаточно много магазинов с российскими продуктами. Плюс когда родители приезжают ко мне, они привозят мне продукты, по которым больше всего соскучилась. Докторскую колбасу, сосиски, сгущенку, сырок «Дружба», я очень люблю его. Мама варит мне суп с этим сырком. Раньше привозили мне творог, сейчас уже нашли его в Стамбуле.