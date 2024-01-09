Федоровцева о жизни в Турции: «Родители приезжают ко мне, привозят продукты, по которым я больше всего соскучилась. Докторскую колбасу, сосиски, сгущенку»

Теги сборная России жен Фенербахче жен Матч ТВ Арина Федоровцева Волейбол

Российская волейболистка Арина Федоровцева рассказала о жизни в Турции.

 С 2021 года Федоровцева выступает за «Фенербахче».

— На каком языке общаешься с одноклубницами и главным тренером?

— Вся работа в клубе ведется на английском языке. У меня уже более-менее хороший разговорный английский. В Стамбул я приехала со знанием английского близким к нулю, но я достаточно быстро влилась в команду, за что спасибо нашим девочкам. Они мне очень помогали.

Если нужно было объяснить что-то более простыми словами, то они объясняли. И даже без репетиторов и каких-либо уроков сейчас у меня достаточно хороший уровень английского. Могу спокойно поддержать разговор в команде на любые темы или дать интервью. Радует, что уже нет каких-то пауз в моей речи, когда говорю на английском.

— А турецкий язык изучала уже?

— На турецком знаю несколько фраз. Стараюсь внедрять их в свою речь, это всегда так весело, когда общаемся с коллегами по команде. Базовые знания у меня есть, могу в ресторане объясниться с официантами на турецком, в магазине. Повторюсь, что в нашей команде главный язык — английский, но турецкие слова сами собой прилипают, и ты запоминаешь их.

— По чему ты больше всего скучаешь в Турции?

— В целом мне несвойственно сильно скучать. Бывают, конечно, разовые вспышки, когда хочется чего-то, чего нет рядом. Хотелось бы чаще видеться с родными, друзьями, больше проводить время с ними. Но семья периодически приезжает ко мне, мы видимся, поэтому сильного недостатка в общении я не ощущаю.

— По русской кухне не скучаешь?

— В плане еды можно адаптироваться, я и сама готовлю дома. В Стамбуле сейчас достаточно много магазинов с российскими продуктами. Плюс когда родители приезжают ко мне, они привозят мне продукты, по которым больше всего соскучилась. Докторскую колбасу, сосиски, сгущенку, сырок «Дружба», я очень люблю его. Мама варит мне суп с этим сырком. Раньше привозили мне творог, сейчас уже нашли его в Стамбуле.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну если колбаску и сосиски производят в коломенском "Непецино" ( поставщик продуктов для Кремля), то позавидуем молча, а если куплены в сетевых магазинах, то посочувствуем - это медленно убивающие продукты, как говорил Филипп Филиппович " отрава для человеческого организма ".
+1
0
+1
Ответ S Works Tarmac SL7
Я искренне не понимаю, как кушая блюда турецкой кухни, можно страдать по сосискам, сгущёнке, докторской колбасе и по «сырку»дружба, по всему этому яду?
Думаю, это просто реверанс на всякий случай, чтобы не прилетели смотрящие
+2
-2
0
Ответ S Works Tarmac SL7
Я искренне не понимаю, как кушая блюда турецкой кухни, можно страдать по сосискам, сгущёнке, докторской колбасе и по «сырку»дружба, по всему этому яду?
Ну это как жить не в России и писать 24/7 на российском спортсе
+1
-1
0
Ответ Назар Игорь
Ну если колбаску и сосиски производят в коломенском "Непецино" ( поставщик продуктов для Кремля), то позавидуем молча, а если куплены в сетевых магазинах, то посочувствуем - это медленно убивающие продукты, как говорил Филипп Филиппович " отрава для человеческого организма ".
Воздух, кстати, тоже медленно убивает...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий