Чемпионат России по волейболу. Московское «Динамо» сыграет с «Нефтяником», «Локомотив» встретится с «Газпром-Югрой», другие матчи

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4-5 января на чемпионате России по волейболу среди мужчин пройдет 14-й тур.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

14-й тур

4 января

Динамо Москва – Нефтяник – 17.00

 

Белогорье – Урал – 17.30

 

Динамо-ЛО – Кузбасс – 18.00

 

АСК – Факел – 19.00

 

Шахтер – Нова – 19.30

 

5 января

Локомотив – Газпром-Югра – 15.00

 

Зенит-Казань– Югра-Самотлор – 17.00

 

Турнирное положение: Локомотив – 12 побед – 1 поражение (35 очков), Зенит-Казань – 11-2 (31), Динамо Москва – 10-3 (32), Кузбасс – 9-4 (27), Белогорье – 8-5 (26), Зенит Санкт-Петербург – 7-7 (20), Динамо-ЛО – 9-4 (26), Шахтер – 7-6 (20), Енисей – 6-8 (19), Нова – 6-7 (16), Факел – 6-7 (15), Урал – 4-9 (11), Нефтяник – 3-10 (13), Газпром-Югра – 3-10 (11), Югра-Самотлор – 2-11 (7), АСК – 2-11 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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