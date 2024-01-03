Чемпионат России по волейболу. Московское «Динамо» сыграет с «Нефтяником», «Локомотив» встретится с «Газпром-Югрой», другие матчи
4-5 января на чемпионате России по волейболу среди мужчин пройдет 14-й тур.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
14-й тур
4 января
Динамо Москва – Нефтяник – 17.00
Белогорье – Урал – 17.30
Динамо-ЛО – Кузбасс – 18.00
АСК – Факел – 19.00
Шахтер – Нова – 19.30
5 января
Локомотив – Газпром-Югра – 15.00
Зенит-Казань– Югра-Самотлор – 17.00
Турнирное положение: Локомотив – 12 побед – 1 поражение (35 очков), Зенит-Казань – 11-2 (31), Динамо Москва – 10-3 (32), Кузбасс – 9-4 (27), Белогорье – 8-5 (26), Зенит Санкт-Петербург – 7-7 (20), Динамо-ЛО – 9-4 (26), Шахтер – 7-6 (20), Енисей – 6-8 (19), Нова – 6-7 (16), Факел – 6-7 (15), Урал – 4-9 (11), Нефтяник – 3-10 (13), Газпром-Югра – 3-10 (11), Югра-Самотлор – 2-11 (7), АСК – 2-11 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.