Чемпионат России по волейболу. 11-й тур. «Енисей» сыграет с казанским «Зенитом», «Факел» против «Белогорья», другие матчи
С 5 по 17 декабря пройдут матчи 11-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
11-й тур
5 декабря
Енисей – Зенит-Казань – 15.00
16 декабря
Факел – Белогорье – 16.00
Газпром-Югра – Нова – 17.00
Шахтер – Динамо-ЛО – 17.00
17 декабря
Урал – Динамо Москва – 15.00
АСК – Зенит Санкт-Петербург – 17.00
Кузбасс – Локомотив – 17.00
Нефтяник – Югра-Самотлор – 17.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 7 побед – 1 поражение (21 очко), Локомотив – 7-1 (21), Кузбасс – 6-2 (19), Белогорье – 6-3 (18), Зенит Казань – 6-2 (18), Факел – 6-2 (15), Енисей – 5-3 (14), Динамо-ЛО – 4-4 (12), Зенит Санкт-Петербург – 4-4 (11), Шахтер – 4-5 (11), Газпром-Югра – 2-6 (8), Югра-Самотлор – 2-6 (6), Урал – 2-6 (6), АСК – 2-6 (6), Нефтяник – 1-7 (6), Нова – 1-7 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.