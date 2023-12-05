Чемпионат России по волейболу. 11-й тур. «Енисей» сыграет с казанским «Зенитом», «Факел» против «Белогорья», другие матчи

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С 5 по 17 декабря пройдут матчи 11-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

11-й тур

5 декабря

Енисей – Зенит-Казань – 15.00

 

16 декабря

Факел – Белогорье – 16.00

 

Газпром-Югра – Нова – 17.00

 

Шахтер – Динамо-ЛО – 17.00

 

17 декабря

Урал – Динамо Москва – 15.00

 

АСК – Зенит Санкт-Петербург – 17.00

 

Кузбасс – Локомотив – 17.00

 

Нефтяник – Югра-Самотлор – 17.00

 

Турнирное положение: Динамо Москва – 7 побед – 1 поражение (21 очко), Локомотив – 7-1 (21), Кузбасс – 6-2 (19), Белогорье – 6-3 (18), Зенит Казань – 6-2 (18), Факел – 6-2 (15), Енисей – 5-3 (14), Динамо-ЛО – 4-4 (12), Зенит Санкт-Петербург – 4-4 (11), Шахтер – 4-5 (11), Газпром-Югра – 2-6 (8), Югра-Самотлор – 2-6 (6), Урал – 2-6 (6), АСК – 2-6 (6), Нефтяник – 1-7 (6), Нова – 1-7 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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