Павел Панков: «Мы ждем Олимпийские игры. До конца верим, что что-то может измениться и нас пустят»

Волейболист Павел Панков продолжает надеяться на допуск россиян к Олимпиаде.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские спортсмены смогут выступить на Играх-2024 в в нейтральном статусе, однако это не касается представителей командных видов.

– В предстоящем году пройдут Олимпийские игры, где скорее всего, не будет сборной России по волейболу. С какими чувствами наблюдаете за происходящим: тоской, грустью или сумели абстрагироваться?

– Если честно, я не наблюдаю вообще. Когда мы играли международные матчи, следил за чемпионатами Италии и Турции, а сейчас нет. Я даже удалил канал, мне это неинтересно, как и все зарубежные матчи. Смотрю разборы каждого тура чемпионата России, вот это мне интересно.

– Олимпиада – главный турнир четырехлетия. Какие ожидания у вас?

– Мы ждем Олимпийские игры. До конца верим, что что-то может измениться и нас пустят. Будем готовиться и ждать до последнего.

– Если не допустят до Парижа, для волейбола России это станет большим ударом?

– Не станет, ничего страшного в этом нет. Будем ждать следующих Олимпийских игр. В 2026 году мне будет 32 года, самое главное беречь здоровье и играть дальше.

– Скучаете по матчам сборной?

– Матчи то есть, играем с Беларусью. Собираемся, тренируемся. Это интересно, получаешь новый опыт от лучших игроков России – это тоже нужно, – сказал игрок московского «Динамо».