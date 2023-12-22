«Теряем не только мы, но весь мировой волейбол. Видно, что уровень просел без России». Тетюхин о недопуске сборной

Теги сборная России по волейболу сборная России жен Сергей Тетюхин Олимпийская сборная России Париж-2024 Волейбол

Сергей Тетюхин заявил, что уровень мирового волейбола «просел» без России.

Сейчас российские команды не допускаются к международным турнирам.

– Хотелось бы, чтобы открылись эти врата международные. Не будем на сто лет загадывать. У нас все есть. Замечательная клубная команда, замечательная сборная команда. Только дать крови понюхать – и мы вернемся туда за самыми высокими задачами. Надо побеждать и доказывать, что мы сильнейшая нация в волейболе.

– Командные виды не пускают на Олимпиаду. Насколько верите, что волейболе пустят?

– Я верю в разум. Теряем не только мы, но весь мировой волейбол. Видно, что уровень просел без России. Надеюсь, что люди, которые стоят у руля, обладают интеллектом и пониманием, что это никому пользы не приносит. Думаю, что все будет хорошо. Я надеюсь, – сказал олимпийский чемпион Лондона-20120 Сергей Тетюхин.

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