Тренер сборной России по волейболу: «Если мы попадем на Олимпийские игры по рейтингу, это будет большим счастьем для нас»

Тренер сборной России по волейболу Константин Брянский считает, что россияне могли бы претендовать на медали Игр в Париже.

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.

— У волейбольной сборной России по‑прежнему остается шанс попасть на Олимпийские игры по мировому рейтингу. Как считаете, есть ли надежда, что FIVB вернет нашу сборную до Игр в Париже?

— Надежда умирает последней. Если мы попадем на Олимпийские игры по рейтингу, это будет большим счастьем для нас. Да мы готовы и без рейтинга пройти любые отборы и доказать свою состоятельность. Сборная России готова ко всему.

Недавно мы провели сбор, у нас замечательное поколение волейболистов — мощных, целеустремленных, технически и тактически подкованных, рослых, физически крепких ребят.

Сборная России — претендент на олимпийские медали, 100%. Наличие сборной России на турнире меняет абсолютно все расклады, — сказал Брянский.