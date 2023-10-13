Тренер сборной России по волейболу: «Если мы попадем на Олимпийские игры по рейтингу, это будет большим счастьем для нас»

Теги сборная России по волейболу Париж-2024 FIVB Матч ТВ Константин Брянский Волейбол

Тренер сборной России по волейболу Константин Брянский считает, что россияне могли бы претендовать на медали Игр в Париже. 

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. 

— У волейбольной сборной России по‑прежнему остается шанс попасть на Олимпийские игры по мировому рейтингу. Как считаете, есть ли надежда, что FIVB вернет нашу сборную до Игр в Париже?

— Надежда умирает последней. Если мы попадем на Олимпийские игры по рейтингу, это будет большим счастьем для нас. Да мы готовы и без рейтинга пройти любые отборы и доказать свою состоятельность. Сборная России готова ко всему.

Недавно мы провели сбор, у нас замечательное поколение волейболистов — мощных, целеустремленных, технически и тактически подкованных, рослых, физически крепких ребят.

Сборная России — претендент на олимпийские медали, 100%. Наличие сборной России на турнире меняет абсолютно все расклады, — сказал Брянский. 

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