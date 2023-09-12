Сергей Тетюхин об Олимпиаде-2024: «Даже если нам разрешат ехать под нейтральным флагом – надо ехать. Что мы от этого, станем меньше русскими?

Сергей Тетюхин считает, что россияне должны ехать на Олимпиаду даже без флага.

– Пока я не вижу ничего, чтобы мы могли туда даже теоретически попасть. Даже если нам разрешат ехать под нейтральным флагом и без гимна – надо ехать. Что мы от этого, станем меньше русскими? Нас разве перестанут любить наши болельщики? Конечно, нет.

– Что значит пропуск Олимпиады для вашего сына?

– Это трагедия. И не только для него, но и для его сверстников.

– Каково не играть в Белгороде, имея шикарную арену?

– Очень тяжело. Но с точки зрения безопасности, наверное, правильное решение. Город приграничный, все же новости читают, Белгород всегда на первых страницах. Сюда летом привозили людей из Шебекино, которое находилось под обстрелами. Кровати еще до сих пор остались, – сказал чемпион Олимпиады-2012 в волейболе в интервью на ютуб-канале Вити Кравченко.

«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?