Николай Карполь о назначении внука на должность главного тренера «Уралочки»: «Михаил созрел для такой работы»

Николай Карполь оценил назначение внука на должность главного тренера «Уралочки».

Ранее стало известно, что Михаил Карполь возглавил волейбольную команду из Екатеринбурга. Николай Карполь продолжает занимать пост главного тренера всей структуры волейбольного клуба «Уралочка-НТМК».

«Он давно уже работает, состоявшийся тренер. У него хорошие перспективы, он знает команду. Он созрел для такой работы, поэтому здесь проблем нет», – сказал .

«Я работаю по плану. Уходить пока не планирую», – добавил он.