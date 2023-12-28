Михаил Карполь назначен главным тренером «Уралочки»

Внук Николая Карполя возглавил женскую волейбольную команду «Уралочка».

Екатеринбургская команда объявила о назначении внука Николая Карполя Михаила Карполя на пост главного тренера.

«Михаил Карполь назначен на должность главного тренера «Уралочки-НТМК».

Ранее Михаил Карполь уже являлся главным тренером молодежной команды нашего клуба, затем старшим тренером «Уралочки-НТМК», а в сезоне-2021/2022 занимал должность главного тренера основной команды «Уралочки».

Желаем Михаилу Васильевичу удачи и новых достижений вместе с нашей командой!» – сообщили в клубе.

занимает пост главного тренера всей структуры волейбольного клуба « -НТМК». Ранее он вошел в Книгу рекордов России, проработав в «Уралочке» более 49 лет – это наибольший стаж в одном спортивном клубе в стране.

«У Николая Васильевича одна и самая основная должность – главный тренер волейбольного клуба «Уралочка». А Михаил назначен главным тренером команды «Уралочка», которая входит в систему клуба. Николай Васильевич работает в текущем сезоне, все в порядке», – приводит ТАСС сообщение клуба.

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