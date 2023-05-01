Николай Карполь: «Этот год я постараюсь еще отработать. Может быть, кто-то придет из новых тренеров на мое место»

Николай Карполь намерен продолжить тренерскую карьеру в следующем сезоне.

Специалисту 85 лет. С 1969 года он неизменно возглавляет волейбольный клуб «Уралочка».

«Рекорд Гиннесса по работе с одним клубом был у одного канадского тренера. Он работал с 1900 по 1950 год (вероятно, имеется в виду американский тренер по бейсболу Конни Мэк – Sports.ru). Я сейчас его превзошел на четыре года, это же хорошо.

Теперь цель – сохранить и сберечь команду. Ситуация в этом году у нас непростая – мы не попали даже в плей-офф, хотя планировали там быть. Но мы выстояли, и на следующий сезон нужно быть лучше.

Этот год я постараюсь еще отработать. Может быть, кто-то придет из новых тренеров на мое место. А второго тренера я взял хорошего, правда, он пока не готов быть главным.

И уже с 15 мая у нас начнутся сборы в Нижнем Тагиле, я отдохну как раз месяц, и все будет отлично», – рассказал Карполь.

«Даже если кто-то плакал, он не прекращал кричать». Магия Карполя – грозный в игре, но мягкий и заботливый в жизни