Карполь поставил рекорд по наибольшему стажу в должности тренера в волейбольном клубе. Он возглавляет «Уралочку» с 1969 года

Теги Уралочка чемпионат России жен Николай Карполь рекорды Волейбол

Николай Карполь поставил рекорд по наибольшему стажу в должности тренера в волейбольном клубе.

Об этом сообщает пресс-служба клуба «Уралочка». 

«Николай Васильевич Карполь поставил рекорд по наибольшему трудовому стажу в должности тренера по волейболу в одном спортивном клубе в России. Достижение зарегистрировано в Книге рекордов России. 

Результат был зафиксирован 1 мая 2023 года и составляет 49 лет и 8 месяцев. 

Николай Васильевич возглавляет «Уралочку» с 1969 года. Свердловская команда становилась 25 раз лучшей в стране и 8 раз в Европе», – говорится в сообщении. 

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5 комментариев

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Asl Ali
Мне кажется даже в мировом спорте среди всех спортом это место в топе
+6
-1
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Араик Оганесян
Ответ gukmamop
интересно, а предыдущий рекорд какой был?
видимо, 49 лет 7 месяцев 29 дней. Карполь
+4
0
+4
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gukmamop
интересно, а предыдущий рекорд какой был?
+1
0
+1
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Додик Аксель
Николай Васильевич уникальный в своём роде тренер, профессионал каких поискать, успешный в своё деле. Здоровья ему и долгие лета.
0
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0
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Гамарджоба Генацвале
1) Тайм-ауты:
– Куда ты бьешь, Сссссвета?!
- Что ты делаешь?! Что ты делаешь сегодня вечером?!
2) Карполь в подземном переходе, и ему по ошибке подали в кепку милостыню:
– Кто так подает?!
3) Карполь в библиотеке услышал – «вот у нас стеллажи с Пушкиным, здесь Добролюбов» – и:
– А где Блок?! Где Блок?!
0
0
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