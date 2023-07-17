Карполь поставил рекорд по наибольшему стажу в должности тренера в волейбольном клубе. Он возглавляет «Уралочку» с 1969 года
Николай Карполь поставил рекорд по наибольшему стажу в должности тренера в волейбольном клубе.
Об этом сообщает пресс-служба клуба «Уралочка».
«Николай Васильевич Карполь поставил рекорд по наибольшему трудовому стажу в должности тренера по волейболу в одном спортивном клубе в России. Достижение зарегистрировано в Книге рекордов России.
Результат был зафиксирован 1 мая 2023 года и составляет 49 лет и 8 месяцев.
Николай Васильевич возглавляет «Уралочку» с 1969 года. Свердловская команда становилась 25 раз лучшей в стране и 8 раз в Европе», – говорится в сообщении.
– Куда ты бьешь, Сссссвета?!
- Что ты делаешь?! Что ты делаешь сегодня вечером?!
2) Карполь в подземном переходе, и ему по ошибке подали в кепку милостыню:
– Кто так подает?!
3) Карполь в библиотеке услышал – «вот у нас стеллажи с Пушкиным, здесь Добролюбов» – и:
– А где Блок?! Где Блок?!