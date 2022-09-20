Татьяна Грачева: «В этом сезоне Николай Карполь полностью вел «Уралочку» к Спартакиаде. Не могу представить, чтобы он перестал работать»

Серебряный призер Сиднея-2000 по волейболу Татьяна Грачева оценила работу Николая Карполя в екатеринбургской «Уралочке-НТМК».

В прошлом сезоне команда заняла второе место в женской Суперлиге.

– Верите, что «Уралочка-НТМК» и теперь не затеряется?

– У меня предвзятое отношение к «Уралочке», я в нее верю всегда. Это моя родная команда. Верю в нее и в Николая Васильевича Карполя. Он умеет выжимать максимальный результат даже при самых скромных вводных.

– А 84-летний Карполь продолжает тренировать команду? Была информация, что готовить коллектив в этом сезоне будет его внук — Михаил.

– В этом сезоне он вел «Уралочку» от и до. Михаил уехал в сборную, поэтому Николай Васильевич полностью подводил команду к Спартакиаде. Без помощников! Сам проводил каждую тренировку.

И я не могу себе представить, чтобы он вдруг перестал работать. Разве что, возможно, какие-то дальние выезды будет пропускать, – рассказала Грачева.

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