Чемпионат России по волейболу. 10-й тур. «Белогорье» сыграет с «Динамо-ЛО», московское «Динамо» против «Кузбасса» и другие матчи
12-13 декабря прошли матчи 10-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
10-й тур
12 декабря
Белогорье – Динамо-ЛО – 19.00
13 декабря
Локомотив – АСК – 15.00
Зенит Казань – Урал – 17.00
Нова – Енисей – 17.00
Югра-Самотлор – Газпром-Югра – 17.00
Динамо Москва – Кузбасс – 20.00
Зенит Санкт-Петербург – Факел – 20.00
Шахтер – Нефтяник – 20.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 8 побед – 1 поражение (24 очка), Локомотив – 8-1 (24), Зенит-Казань – 8-2 (22), Кузбасс – 6-3 (20), Зенит Казань – 7-2 (20), Белогорье – 6-3 (18), Енисей – 6-4 (18), Факел – 6-3 (15), Динамо-ЛО – 5-4 (15), Зенит Санкт-Петербург – 4-5 (11), Шахтер – 4-5 (11), Нефтяник – 2-7 (9), Газпром-Югра – 2-7 (8), Югра-Самотлор – 2-7 (6), Нова – 2-7 (6), Урал – 2-7 (6), АСК – 2-7 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.