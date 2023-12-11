Чемпионат России по волейболу. 10-й тур. «Белогорье» сыграет с «Динамо-ЛО», московское «Динамо» против «Кузбасса» и другие матчи

Теги Факел Локомотив Новосибирск Белогорье НОВА Динамо Москва чемпионат России результаты Нефтяник Югра-Самотлор Газпром-Югра Урал Зенит-Казань Динамо Ленинградская область Кузбасс Енисей АСК (Нижний Новгород) Шахтер Солигорск Зенит Санкт-Петербург Волейбол

12-13 декабря прошли матчи 10-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

10-й тур

12 декабря

Белогорье – Динамо-ЛО – 19.00

 

13 декабря

Локомотив – АСК – 15.00

 

Зенит Казань – Урал – 17.00

 

Нова – Енисей – 17.00

 

Югра-Самотлор – Газпром-Югра – 17.00

 

Динамо Москва – Кузбасс – 20.00

 

Зенит Санкт-Петербург – Факел – 20.00

 

Шахтер – Нефтяник – 20.00

 

Турнирное положениеДинамо Москва – 8 побед – 1 поражение (24 очка), Локомотив – 8-1 (24), Зенит-Казань – 8-2 (22), Кузбасс – 6-3 (20), Зенит Казань – 7-2 (20), Белогорье – 6-3 (18), Енисей – 6-4 (18), Факел – 6-3 (15), Динамо-ЛО – 5-4 (15), Зенит Санкт-Петербург – 4-5 (11), Шахтер – 4-5 (11), Нефтяник – 2-7 (9), Газпром-Югра – 2-7 (8), Югра-Самотлор – 2-7 (6), Нова – 2-7 (6), Урал – 2-7 (6), АСК – 2-7 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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