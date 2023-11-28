Чемпионат России по волейболу. 8-й тур. «Нефтяник» сыграет с «Енисеем», «Югра-Самотлор» встретится с «Уралом» и другие матчи
28-29 ноября пройдут матчи 8-го тура мужского чемпионате России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
8-й тур
28 ноября
Нефтяник – Енисей – 16.00
Югра-Самотлор – Урал – 16.00
29 ноября
Локомотив – Динамо-ЛО – 15.00
Зенит Санкт-Петербург – Белогорье – 18.00
Нова – Кузбасс – 18.00
Динамо Москва – Факел – 19.00
Зенит Казань – АСК – 19.00
Шахтер – Газпром-Югра – 19.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 6 побед – 1 поражение (18 очков), Локомотив – 6-1 (18), Факел – 6-1 (15), Кузбасс – 5-2 (16), Зенит Казань – 5-2 (15), Белогорье – 4-3 (12), Енисей – 4-3 (12), Динамо-ЛО – 4-3 (12), Зенит Санкт-Петербург – 4-3 (11), Шахтер – 3-4 (9), Газпром-Югра – 2-5 (7), Урал – 2-5 (6), АСК – 2-5 (6), Нефтяник – 1-6 (5), Югра-Самотлор – 1-6 (3), Нова – 1-6 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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