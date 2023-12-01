Чемпионат России по волейболу. 9-й тур. «Шахтер» сыграет с «Белогорьем», «Енисей» против «Югры-Самотлор» и другие матчи
Со 2 по 10 декабря пройдут матчи 9-го тура мужского чемпионате России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
9-й тур
2 декабря
Шахтер – Белогорье – 18.00
8 декабря
Енисей – Югра-Самотлор – 15.00
Газпром-Югра – Нефтяник – 17.00
Урал – Нова – 17.00
9 декабря
Кузбасс – Зенит Казань – 13.00
Динамо-ЛО – Зенит Санкт-Петербург – 17.00
АСК – Динамо Москва – 19.00
10 декабря
Факел – Локомотив – 16.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 7 побед – 1 поражение (21 очко), Локомотив – 7-1 (21), Кузбасс – 6-2 (19), Зенит Казань – 6-2 (18), Факел – 6-2 (15), Белогорье – 5-3 (15), Енисей – 5-3 (14), Динамо-ЛО – 4-4 (12), Зенит Санкт-Петербург – 4-4 (11), Шахтер – 4-4 (11), Газпром-Югра – 2-6 (8), Югра-Самотлор – 2-6 (6), Урал – 2-6 (6), АСК – 2-6 (6), Нефтяник – 1-7 (6), Нова – 1-7 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.