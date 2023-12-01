Чемпионат России по волейболу. 9-й тур. «Шахтер» сыграет с «Белогорьем», «Енисей» против «Югры-Самотлор» и другие матчи

Со 2 по 10 декабря пройдут матчи 9-го тура мужского чемпионате России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

9-й тур

2 декабря

Шахтер – Белогорье – 18.00

8 декабря

Енисей – Югра-Самотлор – 15.00

Газпром-Югра – Нефтяник – 17.00

Урал – Нова – 17.00

9 декабря

– Зенит Казань – 13.00

Динамо-ЛО – Зенит Санкт-Петербург – 17.00

АСК – Динамо Москва – 19.00

10 декабря

Факел – Локомотив – 16.00

Турнирное положение: – 7 побед – 1 поражение (21 очко), – 7-1 (21), Кузбасс – 6-2 (19), – 6-2 (18), – 6-2 (15), Белогорье – 5-3 (15), Енисей – 5-3 (14), Динамо-ЛО – 4-4 (12), Зенит Санкт-Петербург – 4-4 (11), Шахтер – 4-4 (11), Газпром-Югра – 2-6 (8), Югра-Самотлор – 2-6 (6), Урал – 2-6 (6), АСК – 2-6 (6), Нефтяник – 1-7 (6), Нова – 1-7 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.