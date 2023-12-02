Чемпионат России по волейболу (жен). 10-й тур. «Динамо-Метар» сыграет с «Тулицей», «Спарта» встретится с «Атомом» и другие матчи

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Со 2 по 4 декабря пройдут матчи 10-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

2 декабря

Динамо-Метар – Тулица – 15.00

 

Спарта – Атом – 18.00

 

3 декабря

Уралочка – Заречье-Одинцово – 15.00

 

Протон – Динамо Краснодар – 16.00

 

Динамо Казань – Ленинградка – 17.30

 

Локомотив – Енисей – 19.00

 

4 декабря

Динамо Москва – Минчанка – 19.00

 

Турнирное положениеДинамо Москва – 9 побед – 0 поражений (26 очков), Ленинградка – 8-2 (23), Динамо Казань – 10-1 (21), Протон – 6-3 (19), Локомотив – 5-4 (17), Енисей – 5-5 (16), Тулица – 5-4 (13), Динамо Краснодар – 4-5 (13), Динамо-Метар – 4-5 (12), Заречье-Одинцово – 3-6 (10), Спарта – 3-10 (9), Уралочка – 2-7 (6), Минчанка – 2-7 (6), Атом – 0-9 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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