Чемпионат России по волейболу (жен). 10-й тур. «Динамо-Метар» сыграет с «Тулицей», «Спарта» встретится с «Атомом» и другие матчи
Со 2 по 4 декабря пройдут матчи 10-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Предварительный этап
2 декабря
Динамо-Метар – Тулица – 15.00
Спарта – Атом – 18.00
3 декабря
Уралочка – Заречье-Одинцово – 15.00
Протон – Динамо Краснодар – 16.00
Динамо Казань – Ленинградка – 17.30
Локомотив – Енисей – 19.00
4 декабря
Динамо Москва – Минчанка – 19.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 9 побед – 0 поражений (26 очков), Ленинградка – 8-2 (23), Динамо Казань – 10-1 (21), Протон – 6-3 (19), Локомотив – 5-4 (17), Енисей – 5-5 (16), Тулица – 5-4 (13), Динамо Краснодар – 4-5 (13), Динамо-Метар – 4-5 (12), Заречье-Одинцово – 3-6 (10), Спарта – 3-10 (9), Уралочка – 2-7 (6), Минчанка – 2-7 (6), Атом – 0-9 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.