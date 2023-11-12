Чемпионат России по волейболу (жен). 7-й тур. «Динамо-Метар» сыграет с «Атомом», «Тулица» против московского «Динамо» и другие матчи

С 12 по 14 ноября пройдут матчи 7-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

7-й тур

12 ноября

Енисей – Спарта – 13.00

Динамо-Метар – Атом – 15.00

Тулица – – 16.00

13 ноября

Минчанка – Заречье-Одинцово – 17.30

– Уралочка – 19.00

Динамо Казань – – 19.00

14 ноября

Ленинградка – Локомотив – 18.00

Турнирное положение: Динамо Москва – 6 побед – 0 поражений (18 очков), – 6-1 (18), Протон – 5-1 (15), – 5-1 (13), Динамо Краснодар – 4-2 (12), Тулица – 4-2 (11), Локомотив – 3-3 (10), Енисей – 3-4 (10), Динамо-Метар – 3-3 (8), Заречье-Одинцово – 2-4 (6), Минчанка – 1-5 (4), Спарта – 1-5 (4), Уралочка – 0-6 (0), Атом – 0-6 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.