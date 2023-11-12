Чемпионат России по волейболу (жен). 7-й тур. «Динамо-Метар» сыграет с «Атомом», «Тулица» против московского «Динамо» и другие матчи

Теги Динамо Москва жен Заречье-Одинцово Ленинградка Динамо-Метар Уралочка Тулица чемпионат России жен результаты Динамо Краснодар жен Динамо-Ак Барс Казань жен Протон Атом Енисей жен Минчанка Локомотив Калининградская область Спарта Нижний Новгород Волейбол

С 12 по 14 ноября пройдут матчи 7-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

7-й тур

12 ноября

Енисей – Спарта – 13.00

 

Динамо-Метар – Атом – 15.00

 

Тулица – Динамо Москва – 16.00

 

13 ноября

Минчанка – Заречье-Одинцово – 17.30

 

Динамо Краснодар – Уралочка – 19.00

 

Динамо Казань – Протон – 19.00

 

14 ноября

Ленинградка – Локомотив – 18.00

 

Турнирное положение: Динамо Москва – 6 побед – 0 поражений (18 очков), Ленинградка – 6-1 (18), Протон – 5-1 (15), Динамо Казань – 5-1 (13), Динамо Краснодар – 4-2 (12), Тулица – 4-2 (11), Локомотив – 3-3 (10), Енисей – 3-4 (10), Динамо-Метар – 3-3 (8), Заречье-Одинцово – 2-4 (6), Минчанка – 1-5 (4), Спарта – 1-5 (4), Уралочка – 0-6 (0), Атом – 0-6 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий