Чемпионат России по волейболу (жен). 7-й тур. «Динамо-Метар» сыграет с «Атомом», «Тулица» против московского «Динамо» и другие матчи
С 12 по 14 ноября пройдут матчи 7-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
7-й тур
12 ноября
Енисей – Спарта – 13.00
Динамо-Метар – Атом – 15.00
Тулица – Динамо Москва – 16.00
13 ноября
Минчанка – Заречье-Одинцово – 17.30
Динамо Краснодар – Уралочка – 19.00
Динамо Казань – Протон – 19.00
14 ноября
Ленинградка – Локомотив – 18.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 6 побед – 0 поражений (18 очков), Ленинградка – 6-1 (18), Протон – 5-1 (15), Динамо Казань – 5-1 (13), Динамо Краснодар – 4-2 (12), Тулица – 4-2 (11), Локомотив – 3-3 (10), Енисей – 3-4 (10), Динамо-Метар – 3-3 (8), Заречье-Одинцово – 2-4 (6), Минчанка – 1-5 (4), Спарта – 1-5 (4), Уралочка – 0-6 (0), Атом – 0-6 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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