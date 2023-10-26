Чемпионат России по волейболу (жен). 5-й тур. «Ленинградка» обыграла «Уралочку», казанское «Динамо» уступило московскому, другие результаты
25-26 октября пройдут матчи 5-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
5-й тур
25 октября
Енисей – Минчанка – 3-1 (18:25, 25:21, 25:9, 25:22)
Ленинградка – Уралочка – 3-0 (25:14, 25:15, 25:16)
Протон – Атом – 3-0 (25:13, 25:10, 25:14)
Динамо Краснодар – Заречье-Одинцово – 3-1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:18)
Динамо Казань – Динамо Москва – 1-3 (20:25, 25:21, 22:25, 20:25)
Тулица – Спарта – 3-0 (25:23, 25:17, 25:16)
26 октября
Динамо-Метар – Локомотив – 0-3 (23:25, 31:33, 16:25)
Турнирное положение: Ленинградка – 6 побед – 0 поражений (18 очков), Динамо Москва – 5-0 (15), Протон – 4-1 (12), Динамо Казань – 4-1 (11), Динамо Краснодар – 4-1 (11), Енисей – 3-2 (10), Динамо-Метар – 3-2 (8), Тулица – 3-2 (8), Локомотив – 2-2 (6), Заречье-Одинцово – 1-4 (3), Спарта – 0-5 (2), Минчанка – 0-5 (1), Уралочка – 0-5 (0), Атом – 0-5 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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