Чемпионат России по волейболу (жен). 5-й тур. «Ленинградка» обыграла «Уралочку», казанское «Динамо» уступило московскому, другие результаты

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25-26 октября пройдут матчи 5-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

5-й тур

25 октября

Енисей – Минчанка – 3-1 (18:25, 25:21, 25:9, 25:22)

 

Ленинградка – Уралочка – 3-0 (25:14, 25:15, 25:16)

 

Протон – Атом – 3-0 (25:13, 25:10, 25:14)

 

Динамо Краснодар – Заречье-Одинцово – 3-1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:18)

 

Динамо Казань – Динамо Москва – 1-3 (20:25, 25:21, 22:25, 20:25)

 

Тулица – Спарта – 3-0 (25:23, 25:17, 25:16)

 

26 октября

Динамо-Метар – Локомотив – 0-3 (23:25, 31:33, 16:25)

 

Турнирное положение: Ленинградка – 6 побед – 0 поражений (18 очков), Динамо Москва – 5-0 (15),  Протон – 4-1 (12), Динамо Казань – 4-1 (11), Динамо Краснодар – 4-1 (11), Енисей – 3-2 (10), Динамо-Метар – 3-2 (8), Тулица – 3-2 (8), Локомотив – 2-2 (6), Заречье-Одинцово – 1-4 (3), Спарта – 0-5 (2), Минчанка – 0-5 (1), Уралочка – 0-5 (0), Атом – 0-5 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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Machine Head
Матч за первое место. За московское Динамо!
+5
-1
+4
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evgeniy-panfilov69
Поздравляю Динамо Москва с победой !!!
+3
-1
+2
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evgeniy-panfilov69
Наталья Гончарова признана лучшим игроком матча!!! УРА !
+3
-1
+2
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