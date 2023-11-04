Чемпионат России по волейболу (жен). 6-й тур. «Атом» сыграет с «Минчанкой», «Локомотив» против казанского «Динамо» и другие матчи

С 5 по 9 ноября пройдут матчи 6-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

6-й тур

5 ноября

Атом – Минчанка – 18.00

8 ноября

Уралочка – Тулица – 16.00

– Динамо-Метар – 18.00

Заречье-Одинцово – Енисей – 19.00

Спарта – – 19.00

Локомотив – Динамо Казань – 20.00

9 ноября

Динамо Москва – Ленинградка – 19.00

Турнирное положение: – 6 побед – 0 поражений (18 очков), – 5-0 (15), Протон – 4-1 (12), – 4-1 (11), Динамо Краснодар – 4-1 (11), Енисей – 3-3 (10), Динамо-Метар – 3-2 (8), Тулица – 3-2 (8), Локомотив – 2-2 (6), Заречье-Одинцово – 1-4 (3), Спарта – 0-5 (2), Минчанка – 0-5 (1), Уралочка – 0-5 (0), Атом – 0-5 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.