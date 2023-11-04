Чемпионат России по волейболу (жен). 6-й тур. «Атом» сыграет с «Минчанкой», «Локомотив» против казанского «Динамо» и другие матчи
С 5 по 9 ноября пройдут матчи 6-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
6-й тур
5 ноября
Атом – Минчанка – 18.00
8 ноября
Уралочка – Тулица – 16.00
Протон – Динамо-Метар – 18.00
Заречье-Одинцово – Енисей – 19.00
Спарта – Динамо Краснодар – 19.00
Локомотив – Динамо Казань – 20.00
9 ноября
Динамо Москва – Ленинградка – 19.00
Турнирное положение: Ленинградка – 6 побед – 0 поражений (18 очков), Динамо Москва – 5-0 (15), Протон – 4-1 (12), Динамо Казань – 4-1 (11), Динамо Краснодар – 4-1 (11), Енисей – 3-3 (10), Динамо-Метар – 3-2 (8), Тулица – 3-2 (8), Локомотив – 2-2 (6), Заречье-Одинцово – 1-4 (3), Спарта – 0-5 (2), Минчанка – 0-5 (1), Уралочка – 0-5 (0), Атом – 0-5 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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