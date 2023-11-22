Чемпионат России по волейболу. 7-й тур. «Локомотив» сыграет с «Белогорьем», казанский «Зенит» встретится с «Факелом» и другие матчи

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22-23 ноября пройдут матчи 7-го тура мужского чемпионате России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

7-й тур

22 ноября

Енисей – Газпром-Югра – 15.00

 

Локомотив – Белогорье – 15.00

 

Урал – Нефтяник – 17.00

 

Динамо-ЛО – Динамо Москва – 18.00

 

АСК – Нова – 19.00

 

Зенит Казань – Факел – 19.00

 

Зенит Санкт-Петербург – Шахтер – 20.00

 

23 ноября

Кузбасс – Югра-Самотлор – 15.00

 

Турнирное положение: Факел – 6 побед – 0 поражений (15 очков), Локомотив – 5-1 (15), Динамо Москва – 5-1 (15), Кузбасс – 4-2 (13), Зенит Казань – 4-2 (12), Белогорье – 4-2 (12), Динамо-ЛО – 4-2 (12), Енисей – 3-3 (9), Шахтер – 3-3 (8), Зенит Санкт-Петербург – 3-3 (9), Газпром-Югра – 2-4 (7), АСК – 2-4 (6), Нефтяник – 1-5 (4), Урал – 1-5 (3), Югра-Самотлор – 1-5 (3), Нова – 0-6 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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