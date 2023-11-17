Чемпионат России по волейболу. 6-й тур. «Локомотив» сыграет с петербургским «Зенитом», московское «Динамо» против «Белогорья» и другие матчи

Теги Факел Локомотив Новосибирск Белогорье НОВА Динамо Москва чемпионат России результаты Нефтяник Югра-Самотлор Газпром-Югра Урал Зенит-Казань Динамо Ленинградская область Кузбасс Енисей АСК (Нижний Новгород) Шахтер Солигорск Зенит Санкт-Петербург Волейбол

18-19 ноября на чемпионате России по волейболу среди мужчин пройдет шестой тур.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

6-й тур

18 ноября

Локомотив – Зенит Санкт-Петербург – 14.30

 

Нефтяник – Кузбасс – 16.00

 

Факел – Нова – 16.00

 

Югра-Самотлор – АСК – 16.00

 

Газпром-Югра – Урал – 17.00

 

Зенит-Казань – Динамо-ЛО – 18.00

 

Шахтер – Енисей – 19.00

 

19 ноября

Динамо Москва – Белогорье – 17.00

Турнирное положение: Факел – 5 побед – 1 поражение (12 очков), Динамо Москва – 4-1 (12), Локомотив – 4-1 (12), Белогорье – 4-1 (12), Динамо-ЛО – 4-1 (12), Кузбасс – 3-2 (11), Зенит Казань – 3-2 (9), Зенит Санкт-Петербург – 3-2 (9), Енисей – 3-2 (9), АСК – 2-3 (6), Шахтер – 2-3 (5), Газпром-Югра – 1-4 (4), Нефтяник – 1-4 (4), Урал – 1-4 (3), Югра-Самотлор – 0-5 (0), Нова – 0-5 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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