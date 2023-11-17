Чемпионат России по волейболу. 6-й тур. «Локомотив» сыграет с петербургским «Зенитом», московское «Динамо» против «Белогорья» и другие матчи
18-19 ноября на чемпионате России по волейболу среди мужчин пройдет шестой тур.
Pari Суперлига
Мужчины
Предварительный этап
6-й тур
18 ноября
Локомотив – Зенит Санкт-Петербург – 14.30
Нефтяник – Кузбасс – 16.00
Факел – Нова – 16.00
Югра-Самотлор – АСК – 16.00
Газпром-Югра – Урал – 17.00
Зенит-Казань – Динамо-ЛО – 18.00
Шахтер – Енисей – 19.00
19 ноября
Динамо Москва – Белогорье – 17.00
Турнирное положение: Факел – 5 побед – 1 поражение (12 очков), Динамо Москва – 4-1 (12), Локомотив – 4-1 (12), Белогорье – 4-1 (12), Динамо-ЛО – 4-1 (12), Кузбасс – 3-2 (11), Зенит Казань – 3-2 (9), Зенит Санкт-Петербург – 3-2 (9), Енисей – 3-2 (9), АСК – 2-3 (6), Шахтер – 2-3 (5), Газпром-Югра – 1-4 (4), Нефтяник – 1-4 (4), Урал – 1-4 (3), Югра-Самотлор – 0-5 (0), Нова – 0-5 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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