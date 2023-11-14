Чемпионат России по волейболу. 5-й тур. Казанский «Зенит» сыграет с московским «Динамо», «Локомотив» встретится с «Шахтером», другие матчи
15 ноября пройдут матчи пятого тура чемпионата России по волейболу среди мужчин.
Pari Суперлига
Мужчины
Предварительный этап
5-й тур
Кузбасс – Газпром-Югра – 15.00
Локомотив – Шахтер – 15.00
Урал – Енисей – 17.00
Факел – Югра-Самотлор – 17.00
Динамо-ЛО – Нова – 18.00
АСК – Нефтяник – 19.00
Белогорье – Зенит-Казань – 19.00
Зенит Санкт-Петербург – Динамо Москва – 19.30
Турнирное положение: Факел – 4 победы – 0 поражений (9 очков), Зенит Казань – 3-1 (9), Динамо Москва – 3-1 (9), Локомотив – 3-1 (9), Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (9), Белогорье – 3-1 (9), Динамо-ЛО – 3-1 (9), Кузбасс – 2-2 (8), Енисей – 2-2 (6), Шахтер – 2-2 (5), Газпром-Югра – 1-3 (4), Нефтяник – 1-3 (4), Урал – 1-3 (3), АСК – 1-3 (3), Югра-Самотлор – 0-4 (0), Нова – 0-4 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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