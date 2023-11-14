Чемпионат России по волейболу. 5-й тур. Казанский «Зенит» сыграет с московским «Динамо», «Локомотив» встретится с «Шахтером», другие матчи

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15 ноября пройдут матчи пятого тура чемпионата России по волейболу среди мужчин.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

5-й тур

Кузбасс – Газпром-Югра – 15.00

 

Локомотив – Шахтер – 15.00

 

Урал – Енисей – 17.00

 

Факел – Югра-Самотлор – 17.00

 

Динамо-ЛО – Нова – 18.00

 

АСК – Нефтяник – 19.00

 

Белогорье – Зенит-Казань – 19.00

 

 Зенит Санкт-Петербург – Динамо Москва – 19.30

 

Турнирное положение: Факел – 4 победы – 0 поражений (9 очков), Зенит Казань – 3-1 (9), Динамо Москва – 3-1 (9),  Локомотив – 3-1 (9), Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (9),  Белогорье – 3-1 (9), Динамо-ЛО – 3-1 (9), Кузбасс – 2-2 (8), Енисей – 2-2 (6), Шахтер – 2-2 (5), Газпром-Югра – 1-3 (4), Нефтяник – 1-3 (4), Урал – 1-3 (3), АСК – 1-3 (3), Югра-Самотлор – 0-4 (0), Нова – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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