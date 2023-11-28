Чемпионат России по волейболу (жен). 9-й тур. «Заречье-Одинцово» уступило «Спарте», «Минчанка» против «Уралочки», другие матчи

С 27 по 30 ноября пройдут матчи девятого тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

27 ноября

– Спарта – 2-3 (22:25, 26:24, 15:25, 25:22, 11:15)

28 ноября

– – 17.00

29 ноября

– Динамо Москва – 15.00

– – 18.00

– – 19.00

Локомотив – – 20.00

30 ноября

Динамо-Ак Барс – – 19.00

Турнирное положение: Динамо Москва – 8 побед – 0 поражений (23 очка), Ленинградка – 7-2 (20), Динамо Казань – 7-1 (18), Протон – 6-2 (18), Енисей – 5-4 (16), Локомотив – 4-4 (14), Динамо Краснодар – 4-4 (13), Динамо-Метар – 4-4 (12), Тулица – 4-4 (11), Заречье-Одинцово – 3-6 (10), Спарта – 3-6 (9), Минчанка – 2-6 (6), Уралочка – 1-7 (3), Атом – 0-8 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.