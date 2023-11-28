Чемпионат России по волейболу (жен). 9-й тур. «Заречье-Одинцово» уступило «Спарте», «Минчанка» против «Уралочки», другие матчи

Теги Динамо Москва жен Заречье-Одинцово Ленинградка Динамо-Метар Уралочка Тулица чемпионат России жен результаты Динамо Краснодар жен Динамо-Ак Барс Казань жен Протон Енисей Минчанка Локомотив Калининградская область Спарта Нижний Новгород Волейбол

С 27 по 30 ноября пройдут матчи девятого тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Предварительный этап

27 ноября

Заречье-Одинцово – Спарта – 2-3 (22:25, 26:24, 15:25, 25:22, 11:15)

 

28 ноября

МинчанкаУралочка – 17.00

 

29 ноября

Енисей – Динамо Москва – 15.00

 

ЛенинградкаДинамо Метар – 18.00

 

ТулицаПротон – 19.00

 

Локомотив – Динамо Краснодар – 20.00

 

30 ноября 

Динамо-Ак Барс – Атом – 19.00

 

Турнирное положение: Динамо Москва – 8 побед – 0 поражений (23 очка), Ленинградка – 7-2 (20), Динамо Казань – 7-1 (18), Протон – 6-2 (18), Енисей – 5-4 (16), Локомотив – 4-4 (14), Динамо Краснодар – 4-4 (13), Динамо-Метар – 4-4 (12), Тулица – 4-4 (11), Заречье-Одинцово – 3-6 (10), Спарта – 3-6 (9), Минчанка – 2-6 (6), Уралочка – 1-7 (3), Атом – 0-8 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MihuS
Интересный чемпионат предстоит.. Уралочка перестраивается.. Локо всё не наберёт обороты.. Казань сильно обновилась, в полном порядке! Протон не зря бронзовым стал в том году, тоже составит конкуренцию, ну и Динамо Москва, традиционно топ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий