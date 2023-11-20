Чемпионат России по волейболу (жен). 8-й тур. «Атом» сыграет с «Заречьем» из Одинцово, московское «Динамо» встретится с краснодарским, другие матчи
21-22 ноября пройдут матчи восьмого тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
8-й тур
21 ноября
Атом-Курск – Заречье-Одинцово – 18.00
22 ноября
Динамо Метар – Динамо-Ак Барс – 16.00
Спарта – Минчанка – 16.00
Уралочка – Енисей – 16.30
Динамо Москва – Динамо Краснодар – 17.00
Протон – Ленинградка – 18.00
Локомотив – Тулица – 20.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 7 побед – 0 поражений (21 очко), Ленинградка – 7-1 (20), Динамо Казань – 6-1 (16), Протон – 5-2 (15), Енисей – 4-4 (13), Динамо Краснодар – 4-3 (12), Динамо-Метар – 4-3 (11), Тулица – 4-3 (11), Локомотив – 3-4 (11), Заречье-Одинцово – 2-5 (7), Минчанка – 2-5 (6), Спарта – 1-6 (4), Уралочка – 1-6 (3), Атом – 0-7 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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