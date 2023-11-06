Чемпионат России по волейболу. 4-й тур. «Белогорье» сыграет с «Новой», московское «Динамо» встретится с «Локомотивом», другие матчи

Теги Факел Локомотив Новосибирск Белогорье Динамо Москва чемпионат России результаты Нефтяник Югра-Самотлор Газпром-Югра Урал Зенит-Казань Динамо Ленинградская область Кузбасс Енисей АСК (Нижний Новгород) Шахтер Солигорск Зенит Санкт-Петербург Волейбол

7 и 8 ноября пройдут матчи четвертого тура мужского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

4-й тур

7 ноября

БелогорьеНова – 19.00

 

8 ноября

ЕнисейКузбасс – 15.00

 

НефтяникФакел – 16.00

 

Югра-Самотлор – Динамо-ЛО – 16.00

 

Газпром-Югра – АСК – 17.00

 

Динамо Москва – Локомотив – 19.00

 

Зенит-Казань – Зенит Санкт-Петербург – 19.00

 

Шахтер – Урал – 19.00

 

Турнирное положение: Локомотив – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (9), Факел – 3-0 (7), Кузбасс – 2-1 (7), Белогорье – 2-1 (6), Динамо Москва – 2-1 (6), Зенит Казань – 2-1 (6), Динамо-ЛО – 2-1 (6), Енисей – 1-2 (4), Газпром-Югра – 1-2 (4), Урал – 1-2 (3), Нефтяник – 1-2 (3), Шахтер – 1-2 (2), АСК – 0-3 (0), Югра-Самотлор – 0-3 (0), Нова – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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