Чемпионат России по волейболу. 4-й тур. «Белогорье» сыграет с «Новой», московское «Динамо» встретится с «Локомотивом», другие матчи
7 и 8 ноября пройдут матчи четвертого тура мужского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
4-й тур
7 ноября
Белогорье – Нова – 19.00
8 ноября
Енисей – Кузбасс – 15.00
Нефтяник – Факел – 16.00
Югра-Самотлор – Динамо-ЛО – 16.00
Газпром-Югра – АСК – 17.00
Динамо Москва – Локомотив – 19.00
Зенит-Казань – Зенит Санкт-Петербург – 19.00
Шахтер – Урал – 19.00
Турнирное положение: Локомотив – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (9), Факел – 3-0 (7), Кузбасс – 2-1 (7), Белогорье – 2-1 (6), Динамо Москва – 2-1 (6), Зенит Казань – 2-1 (6), Динамо-ЛО – 2-1 (6), Енисей – 1-2 (4), Газпром-Югра – 1-2 (4), Урал – 1-2 (3), Нефтяник – 1-2 (3), Шахтер – 1-2 (2), АСК – 0-3 (0), Югра-Самотлор – 0-3 (0), Нова – 0-3 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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