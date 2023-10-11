Чемпионат России по волейболу. 1-й тур. «Нова» встретится с московским «Динамо», «Шахтер Солигорск» против казанского «Зенита» и другие матчи
С 11 по 14 октября пройдут матчи 1-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
1-й тур
11 октября
Нова – Динамо Москва – 17.00
Шахтер Солигорск – Зенит Казань – 17.30
14 октября
Белогорье – Газпром-Югра – 16.00
Факел – Урал – 16.00
Югра-Самотлор – Локомотив – 16.00
Зенит Санкт-Петербург – Нефтяник – 18.00
АСК – Кузбасс – 19.00
15 октября
Динамо-ЛО – Енисей – 17.00
Турнирное положение: Факел – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Динамо Москва – 0-0 (0), Зенит Казань – 0-0 (0), Белогорье – 0-0 (0), Урал – 0-0 (0), Локомотив – 0-0 (0), Газпром-Югра – 0-0 (0), Югра-Самотлор – 0-0 (0), Нова – 0-0 (0), Кузбасс – 0-0 (0), Шахтер Солигорск – 0-0 (0), Нефтяник – 0-0 (0), Енисей – 0-0 (0), Динамо-ЛО – 0-0 (0), Зенит Санкт-Петербург – 0-0 (0), АСК – 0-0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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