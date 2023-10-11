Чемпионат России по волейболу. 1-й тур. «Нова» встретится с московским «Динамо», «Шахтер Солигорск» против казанского «Зенита» и другие матчи

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С 11 по 14 октября пройдут матчи 1-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

1-й тур

11 октября

Нова – Динамо Москва – 17.00

 

Шахтер Солигорск – Зенит Казань – 17.30

 

14 октября

Белогорье – Газпром-Югра – 16.00

 

Факел – Урал – 16.00

 

Югра-Самотлор – Локомотив – 16.00

 

Зенит Санкт-Петербург – Нефтяник – 18.00

 

АСК – Кузбасс – 19.00

 

15 октября

Динамо-ЛО – Енисей – 17.00

 

Турнирное положение: Факел – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Динамо Москва – 0-0 (0), Зенит Казань – 0-0 (0), Белогорье – 0-0 (0), Урал – 0-0 (0), Локомотив – 0-0 (0), Газпром-Югра – 0-0 (0), Югра-Самотлор – 0-0 (0), Нова – 0-0 (0), Кузбасс – 0-0 (0), Шахтер Солигорск – 0-0 (0), Нефтяник – 0-0 (0), Енисей – 0-0 (0), Динамо-ЛО – 0-0 (0), Зенит Санкт-Петербург – 0-0 (0), АСК – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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