Чемпионат России по волейболу. 2-й тур. «Локомотив» сыграет с казанским «Зенитом», московское «Динамо» против «Шахтера», другие матчи
21-22 октября пройдут матчи 2-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
2-й тур
21 октября
Локомотив – Зенит Казань – 13.30
Факел – Газпром Югра – 16.00
Динамо Москва – Шахтер – 17.00
Динамо ЛО – Нефтяник – 17.00
Нова – Зенит Санкт-Петербург – 17.00
АСК – Енисей – 18.00
22 октября
Кузбасс – Урал – 13.00
Белогорье – Югра-Самотлор – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо Москва – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Белогорье – 1-0 (3), Локомотив – 1-0 (3), Кузбасс – 1-0 (3), Зенит Санкт-Петербург – 1-0 (3), Факел – 1-0 (3), Зенит Казань – 1-0 (3), Динамо-ЛО – 1-3 (0), Урал – 0-1 (0), Шахтер Солигорск – 0-1 (0), Енисей – 0-1 (0), Газпром-Югра – 0-1 (0), Югра-Самотлор – 0-1 (0), Нова – 0-1 (0), Нефтяник – 0-1 (0), АСК – 0-1 (0).
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