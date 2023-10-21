Чемпионат России по волейболу. 2-й тур. «Локомотив» сыграет с казанским «Зенитом», московское «Динамо» против «Шахтера», другие матчи

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21-22 октября пройдут матчи 2-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

2-й тур

21 октября

Локомотив – Зенит Казань – 13.30

 

Факел – Газпром Югра – 16.00

 

Динамо Москва – Шахтер – 17.00

 

Динамо ЛО – Нефтяник – 17.00

 

Нова – Зенит Санкт-Петербург – 17.00

 

АСК – Енисей – 18.00

 

22 октября

Кузбасс – Урал – 13.00

 

Белогорье – Югра-Самотлор – 18.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положениеДинамо Москва – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Белогорье – 1-0 (3), Локомотив – 1-0 (3), Кузбасс – 1-0 (3), Зенит Санкт-Петербург – 1-0 (3), Факел – 1-0 (3), Зенит Казань – 1-0 (3), Динамо-ЛО – 1-3 (0), Урал – 0-1 (0), Шахтер Солигорск – 0-1 (0), Енисей – 0-1 (0), Газпром-Югра – 0-1 (0), Югра-Самотлор – 0-1 (0), Нова – 0-1 (0), Нефтяник – 0-1 (0), АСК – 0-1 (0).

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