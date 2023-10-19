Чемпионат России по волейболу (жен). 4-й тур. «Уралочка» сыграет с казанским «Динамо», «Ленинградка» встретится с «Протоном», другие матчи
20-22 октября пройдут матчи 4-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Женщины
Предварительный этап
4-й тур
20 октября
Уралочка – Динамо Казань – 16.00
Атом – Енисей – 18.00
Заречье-Одинцово – Тулица – 19.00
21 октября
Спарта – Ленинградка – 15.00
Локомотив – Протон – 16.00
Минчанка – Динамо Краснодар – 17.00
22 октября
Динамо Москва – Динамо-Метар – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо Москва – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Ленинградка – 3-0 (9), Динамо Казань – 3-0 (8), Динамо-Метар – 3-0 (8), Протон – 2-1 (6), Динамо Краснодар – 2-1 (6), Локомотив – 2-1 (6), Тулица – 2-1 (5), Енисей – 1-2 (4), Спарта – 0-3 (2), Уралочка – 0-3 (0), Минчанка – 0-3 (0), Заречье-Одинцово – 0-3 (0), Атом – 0-3 (0).
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