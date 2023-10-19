Чемпионат России по волейболу (жен). 4-й тур. «Уралочка» сыграет с казанским «Динамо», «Ленинградка» встретится с «Протоном», другие матчи

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20-22 октября пройдут матчи 4-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

4-й тур

20 октября

Уралочка – Динамо Казань – 16.00

 

Атом – Енисей – 18.00

 

Заречье-Одинцово – Тулица – 19.00

 

21 октября 

Спарта – Ленинградка – 15.00

 

Локомотив – Протон – 16.00

 

Минчанка – Динамо Краснодар – 17.00

 

22 октября 

Динамо Москва – Динамо-Метар – 16.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Турнирное положение: Динамо Москва – 3 победы – 0 поражений (9  очков), Ленинградка – 3-0 (9), Динамо Казань – 3-0 (8), Динамо-Метар – 3-0 (8), Протон – 2-1 (6), Динамо Краснодар – 2-1 (6), Локомотив – 2-1 (6), Тулица – 2-1 (5), Енисей – 1-2 (4), Спарта – 0-3 (2), Уралочка – 0-3 (0), Минчанка – 0-3 (0), Заречье-Одинцово – 0-3 (0), Атом – 0-3 (0). 

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