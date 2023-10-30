Чемпионат России по волейболу (жен). 14-й тур. «Енисей» проиграл «Ленинградке»

Теги Ленинградка чемпионат России жен результаты Енисей Волейбол

«Енисей» проиграл «Ленинградке» в матче 14-го тура женского ЧР по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России

Женщины

Перенесенный матч

14-й тур

ЕнисейЛенинградка – 1-3 (27:29, 25:22, 17:25, 18:25)

 

Турнирное положение: Ленинградка – 6 побед – 0 поражений (18 очков), Динамо Москва – 5-0 (15),  Протон – 4-1 (12), Динамо Казань – 4-1 (11), Динамо Краснодар – 4-1 (11), Енисей – 3-3 (10), Динамо-Метар – 3-2 (8), Тулица – 3-2 (8), Локомотив – 2-2 (6), Заречье-Одинцово – 1-4 (3), Спарта – 0-5 (2), Минчанка – 0-5 (1), Уралочка – 0-5 (0), Атом – 0-5 (0).

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