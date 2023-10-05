Чемпионат России (жен). 3-й тур. «Уралочка» сыграет с «Протоном», «Енисей» против «Тулицы», другие матчи

С 5 по 15 октября пройдут матчи 3-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

3-й тур

5 октября

Уралочка – – 16.00

14 октября

Енисей – Тулица – 16.00

Минчанка – Ленинградка – 16.00

Спарта – – 16.00

15 октября

Атом – Динамо Краснодар – 16.00

Заречье-Одинцово – Динамо Казань – 17.00

– Локомотив – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Динамо-Метар – 1 победа – 0 поражений (3 очка), – 1-0 (3), Динамо Москва – 1-0 (3), Протон – 1-0 (3), – 1-0 (3), – 1-0 (3), Тулица – 1-0 (2), Минчанка – 0-1 (0), Енисей – 0-1 (0), Атом – 0-1 (0), Спарта – 0-1 (0), Динамо Краснодар – 0-1 (1), Заречье-Одинцово – 0-1 (0), Уралочка – 0-1 (0).