Чемпионат России (жен). 3-й тур. «Уралочка» сыграет с «Протоном», «Енисей» против «Тулицы», другие матчи
С 5 по 15 октября пройдут матчи 3-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
3-й тур
5 октября
Уралочка – Протон – 16.00
14 октября
Енисей – Тулица – 16.00
Минчанка – Ленинградка – 16.00
Спарта – Динамо-Метар – 16.00
15 октября
Атом – Динамо Краснодар – 16.00
Заречье-Одинцово – Динамо Казань – 17.00
Динамо Москва – Локомотив – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо-Метар – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Локомотив – 1-0 (3), Динамо Москва – 1-0 (3), Протон – 1-0 (3), Динамо Казань – 1-0 (3), Ленинградка – 1-0 (3), Тулица – 1-0 (2), Минчанка – 0-1 (0), Енисей – 0-1 (0), Атом – 0-1 (0), Спарта – 0-1 (0), Динамо Краснодар – 0-1 (1), Заречье-Одинцово – 0-1 (0), Уралочка – 0-1 (0).
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