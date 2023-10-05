Чемпионат России (жен). 3-й тур. «Уралочка» сыграет с «Протоном», «Енисей» против «Тулицы», другие матчи

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С 5 по 15 октября пройдут матчи 3-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

3-й тур

5 октября

Уралочка – Протон – 16.00

 

14 октября

Енисей – Тулица – 16.00

 

Минчанка – Ленинградка – 16.00

 

Спарта – Динамо-Метар – 16.00 

 

15 октября

Атом – Динамо Краснодар – 16.00

 

Заречье-Одинцово – Динамо Казань – 17.00

 

Динамо Москва – Локомотив – 19.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Турнирное положение: Динамо-Метар – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Локомотив – 1-0 (3), Динамо Москва – 1-0 (3), Протон – 1-0 (3), Динамо Казань – 1-0 (3), Ленинградка – 1-0 (3), Тулица – 1-0 (2), Минчанка – 0-1 (0), Енисей – 0-1 (0), Атом – 0-1 (0), Спарта – 0-1 (0), Динамо Краснодар – 0-1 (1), Заречье-Одинцово – 0-1 (0), Уралочка – 0-1 (0). 

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