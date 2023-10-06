Чемпионат России по волейболу (жен). 2-й тур. Краснодарское «Динамо» сыграет с «Енисеем», «Протон» против московского «Динамо», другие матчи

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7-8 октября пройдут матчи второго тура женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

2-й тур

7 октября

Динамо Краснодар – Енисей – 16.00

 

Ленинградка – Заречье-Одинцово – 17.00

 

Атом – Локомотив – 18.00

 

8 октября

Динамо-Метар – Уралочка – 15.00

 

Протон – Динамо Москва – 16.00

 

Динамо Казань – Спарта – 17.00

 

Тулица – Минчанка – 17.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Турнирное положение: Протон – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Динамо Москва – 1-0 (3), Динамо Казань – 1-0 (3), Динамо-Метар – 1-0 (3), Локомотив – 1-0 (3), Ленинградка – 1-0 (3), Тулица – 1-0 (2), Минчанка – 0-1 (0), Енисей – 0-1 (0), Атом – 0-1 (0), Спарта – 0-1 (0), Динамо Краснодар – 0-1 (1), Заречье-Одинцово – 0-1 (0), Уралочка – 0-2 (0). 

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