Чемпионат России (жен). 1-й тур. «Локомотив» сыграет с «Уралочкой», «Динамо-Метар» против «Заречья-Одинцово» и другие матчи
C 28 сентября по 1 октября пройдет 1-й тур женского чемпионата России по волейболу.
Pari Суперлига
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
1-й тур
28 сентября
Локомотив – Уралочка – 20.00
30 сентября
Динамо-Метар – Заречье-Одинцово – 15.00
Тулица – Динамо Краснодар – 17.00
1 октября
Динамо Москва – Атом – 16.00
Протон – Спарта – 16.00
Ленинградка – Енисей – 17.00
Динамо Казань – Минчанка – 18.00
Турнирное положение: Заречье-Одинцово – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Динамо Москва – 0-0 (0), Уралочка – 0-0 (0), Минчанка – 0-0 (0), Динамо Казань – 0-0 (0), Динамо Краснодар – 0-0 (0), Ленинградка – 0-0 (0), Динамо-Метар – 0-0 (0), Локомотив – 0-0 (0), Протон – 0-0 (0), Енисей – 0-0 (0), Атом – 0-0 (0), Спарта – 0-0 (0), Тулица – 0-0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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