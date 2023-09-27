Чемпионат России (жен). 1-й тур. «Локомотив» сыграет с «Уралочкой», «Динамо-Метар» против «Заречья-Одинцово» и другие матчи

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C 28 сентября по 1 октября пройдет 1-й тур женского чемпионата России по волейболу.

Pari Суперлига

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

1-й тур

28 сентября

Локомотив – Уралочка – 20.00

 

30 сентября

Динамо-Метар – Заречье-Одинцово – 15.00

 

Тулица – Динамо Краснодар – 17.00

 

1 октября

Динамо Москва – Атом – 16.00

 

Протон – Спарта – 16.00

 

Ленинградка – Енисей – 17.00

 

Динамо Казань – Минчанка – 18.00

 

Турнирное положение: Заречье-Одинцово – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Динамо Москва – 0-0 (0), Уралочка – 0-0 (0), Минчанка – 0-0 (0), Динамо Казань – 0-0 (0), Динамо Краснодар – 0-0 (0), Ленинградка – 0-0 (0), Динамо-Метар – 0-0 (0), Локомотив – 0-0 (0), Протон – 0-0 (0), Енисей – 0-0 (0), Атом – 0-0 (0), Спарта – 0-0 (0), Тулица – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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