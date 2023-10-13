Константин Брянский: «Мировой спорт без российских спортсменов вообще ничего не значит»

Теги сборная России по волейболу Матч ТВ Константин Брянский Волейбол

Тренер сборной России по волейболу рассказал, как относится к нейтральному статусу.

На данный момент российская команда не допускается к международным соревнованиям.

— Как вы относитесь к тому, что если сборная поедет в Париж, то, вероятно, придется выступать в нейтральном статусе, как это было уже ранее?

— Это весьма спорный вариант. Мы живем в России, представляем Россию, у нас есть национальный флаг. В первую очередь, мы хотим выступать со всеми атрибутами нашей страны, мы это заслужили.

Дай бог, чтобы в ближайшее время нас допустили, мы искренне верим в это. Мировой спорт без российских спортсменов вообще ничего не значит. Российские спортсмены — одни из сильнейших в мире во многих видах. Россия — спортивная держава, наши спортсмены и федерации амбициозны, практически в каждой дисциплине ставится задача завоевать медали. И, как следствие, эти медали выигрываются.

В нашей стране огромный интерес к спорту, спорт — это наша национальная черта. Без российских атлетов мировой спорт многое теряет в уровне соревнований, в конкурентности, зрелищности. Да, победителя можно называть чемпионом мира. Но можно ли быть чемпионом, если ты не конкурировал и не боролся с одним из сильнейших соперников? — сказал Константин Брянский. 

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