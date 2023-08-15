Константин Брянский: «Не готов поддержать людей, которые говорят, что сборная сейчас не нужна. Если нет верха у пирамиды, цели, то стоит ли развиваться внизу?»

Константин Брянский объяснил важность сохранения сборной России по волейболу.

На данный момент российская команда не допускается к международным соревнованиям.

– Существуют споры в командных игровых видах спорта по поводу того, нужно ли национальным командам проводить сборы, когда нет международных турниров. Как вы считаете?

– Надо понимать, что в каждом виде спорта должна быть вершина всего мастерства. Всегда этой вершиной являлась сборная. Не готов поддержать людей, которые говорят, что сборная сейчас не нужна.

Не надо забывать, что существует не только профессиональный спорт, но и любительский, юношеский, молодежный. Это все как основа пирамиды. Но если нет верха у этой пирамиды, цели, то стоит ли там развиваться внизу?

Это все может сильно ударить по виду спорта в целом. Это и мотивация, и стремление игроков, чтобы стать лучше, – сказал главный тренер мужской сборной России.