Брянский о недопуске сборной России: «Это обрезанные турниры. Без нашей команды их сложно рассматривать как полноценные»

Константин Брянский назвал «обрезанными» турниры без сборной России по волейболу.

На данный момент российская команда не допускается к участию в международных турнирах.

– В конце августа стартует чемпионат Европы. Будете ли вы с командой смотреть? Нужно ли вообще следить за ним?

– Безусловно, нужно смотреть, как живет волейбол за пределами нашего чемпионата. Это будет для нас полезный опыт.

– Будете командой собираться за просмотром?

– Нет. Мы работаем по своему плану. Вы же понимаете, что просмотр занимает время. Но тренерский штаб будет отсматривать все матчи, особенно ключевые между сильными соперниками.

– Что для вас чемпионат Европы без сборной России?

– На самом деле это обрезанные турниры. Любые турниры без нашей команды, которая способна претендовать на медали и является одной из сильнейших, по большому счету сложно рассматривать как полноценные. Надо это прекрасно понимать.

Как показывает практика, внедрение всего одной сильной команды может полностью поменять расклады, – сказал главный тренер мужской сборной России по волейболу.