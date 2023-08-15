Брянский о недопуске сборной России: «Это обрезанные турниры. Без нашей команды их сложно рассматривать как полноценные»

Теги чемпионат Европы по волейболу сборная России по волейболу Константин Брянский Волейбол

Константин Брянский назвал «обрезанными» турниры без сборной России по волейболу.

На данный момент российская команда не допускается к участию в международных турнирах.

– В конце августа стартует чемпионат Европы. Будете ли вы с командой смотреть? Нужно ли вообще следить за ним?

– Безусловно, нужно смотреть, как живет волейбол за пределами нашего чемпионата. Это будет для нас полезный опыт.

– Будете командой собираться за просмотром?

– Нет. Мы работаем по своему плану. Вы же понимаете, что просмотр занимает время. Но тренерский штаб будет отсматривать все матчи, особенно ключевые между сильными соперниками.

– Что для вас чемпионат Европы без сборной России?

– На самом деле это обрезанные турниры. Любые турниры без нашей команды, которая способна претендовать на медали и является одной из сильнейших, по большому счету сложно рассматривать как полноценные. Надо это прекрасно понимать.

Как показывает практика, внедрение всего одной сильной команды может полностью поменять расклады, – сказал главный тренер мужской сборной России по волейболу.

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