Генсек ВФВ: «На конгрессе ЕКВ было разделение федераций на три категории: враждебные, те, что занимают выжидательную позицию, и которые по-спортивному относятся к коллегам»

Теги сборная России по волейболу сборная России жен ВФВ Александр Яременко FIVB Спорт-Экспресс CEV Волейбол

Генсек ВФВ рассказал, как прошел конгресс Европейской конфедерации волейбола.

«Вопрос допуска российских спортсменов может быть решен только международной федерацией (FIVB). В связи с этим вопрос возвращения наших атлетов на конгрессе не ставился.

Были проведены какие-то переговоры, чтобы прощупать позиции наших коллег. Там было разделение федераций на три категории: сугубо враждебные, те, которые занимают выжидательную позицию, и большинство, которое по-спортивному относится к своим коллегам.

Они понимают, что санкции наложены сверху, это не накладывает отпечаток на взаимные отношения: они не боятся с нами здороваться, разговаривать, улыбаться, шутить и так далее», — сказал Александр Яременко.

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1 комментарий

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imaxim
Уж командным то видам о допуске можно только мечтать
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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