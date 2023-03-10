Чемпионат России. 27-й тур. «Енисей» сыграет с «Новой», «Югра-Самотлор» против «Динамо-ЛО», другие матчи

С 10 по 12 марта пройдут матчи 27-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

27-й тур

10 марта

Енисей – Нова – 15.00

Нефтяник – Строитель – 16.00

Югра-Самотлор – Динамо-ЛО – 17.00

11 марта

Урал – Динамо Москва – 15.00

Факел – Зенит-Казань – 16.00

Газпром-Югра – Локомотив – 17.00

АСК – Зенит Санкт-Петербург – 18.00

12 марта

Белогорье – Кузбасс – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань – 24 победы – 2 поражения (73 очка), Динамо Москва – 24-2 поражения (70), Зенит Санкт-Петербург – 21-5 (64), Локомотив – 20-6 (55), Белогорье – 18-8 (53), Урал – 16-10 (46), Кузбасс – 15-11 (43), Факел – 14-12 (46), Динамо-ЛО – 14-12 (42), Енисей – 12-14 (35), АСК – 8-17 (24), Газпром-Югра – 7-19 (26), Нефтяник – 5-21 (13), Югра-Самотлор – 4-22 (14), Нова – 4-22 (13), Строитель – 2-24 (7).