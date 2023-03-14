Чемпионат России. 28-й тур. «Локомотив» сыграет с «Уралом», казанский «Зенит» встретится с «Газпром-Югрой» и другие матчи
15 марта пройдут матчи 28-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
28-й тур
15 марта
Локомотив – Урал – 15.00
Нова – Нефтяник – 17.00
Белогорье – Югра-Самотлор – 18.00
Динамо-ЛО – АСК – 18.00
Строитель – Кузбасс – 18.30
Динамо Москва – Енисей – 19.00
Зенит Санкт-Петербург – Факел – 19.00
Зенит-Казань – Газпром-Югра – 19.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 25 побед – 2 поражения (76 очков), Динамо Москва – 25–2 (73), Зенит Санкт-Петербург – 21-6 (65), Локомотив – 21-6 (58), Белогорье – 19-8 (56), Урал – 16-11 (46), Динамо-ЛО – 15-12 (45), Кузбасс – 15-12 (43), Факел – 14-13 (46), Енисей – 13-14 (38), АСК – 9-18 (26), Газпром-Югра – 7-20 (26), Нефтяник – 6-21 (16), Югра-Самотлор – 4-23 (14), Нова – 4-23 (13), Строитель – 2-25 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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