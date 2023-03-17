Чемпионат России. 29-й тур. «Динамо-ЛО» встретится с «Факелом», казанский «Зенит» сыграет с «Уралом» и другие матчи

С 18 по 20 марта пройдут матчи 29-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

29-й тур

18 марта

Динамо-ЛО – Факел – 17.00

19 марта

Енисей – Локомотив – 13.00

Нефтяник – Динамо Москва – 16.00

Урал – Зенит-Казань – 16.00

Газпром-Югра – Зенит Санкт-Петербург – 17.00

20 марта

Кузбасс – Югра-Самотлор – 15.00

Нова – Строитель – 17.00

Белогорье – АСК – 18.00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 26 побед – 2 поражения (79 очков), Динамо Москва – 26–2 (76), Зенит Санкт-Петербург – 22-6 (68), Локомотив – 22-6 (61), Белогорье – 20-8 (58), Кузбасс – 16-12 (46), Урал – 16-12 (46), Динамо-ЛО – 15-13 (46), Факел – 14-14 (46), Енисей – 13-15 (38), АСК – 10-18 (28), Газпром-Югра – 7-21 (26), Нефтяник – 7-21 (18), Югра-Самотлор – 4-24 (15), Нова – 4-24 (14), Строитель – 2-26 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.