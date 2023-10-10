Стояновский после победы на Кубке Европы: «Большинство спортсменов абсолютно нормально реагирует на нас. Хотят, чтобы мы вернулись»

Российский волейболист рассказал о реакции иностранцев на свое участие в турнире.

Ранее россияне Олег Стояновский и Илья Лешуков победили на клубном Кубке Европы, выступив за азербайджанскую команду «Муров». Турнир проводился в турецком Балыкесире 5-8 октября под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV) и стал первым для российских игроков с марта 2022 года.

«Как отреагировали иностранные коллеги? В целом все хорошо – у нас достаточно дружное волейбольное комьюнити, я считаю. И большинство спортсменов абсолютно нормально реагирует на нас, мы хорошо общаемся. И, естественно, [они] хотят, чтобы мы вернулись.

Дает ли участие в этом турнире надежду на участие уже в привычных этапах CEV? Насчет надежды не знаю. Сложно так сказать, это немного другое соревнование – клубный чемпионат. Это вообще тестовый турнир.

В следующем году обещают сделать больше, но пока информации по этому поводу нет. А из-за того, что обычные соревнования проходят в формате «страна на страну», это намного сложнее сделать. Возможно, нам удастся так же играть за какой-то другой клуб в следующем году, если ничего не изменится. Но пока ничего не могу сказать», – рассказал Стояновский.

Также Стояновский сравнил участие в турнире со статусом легионера в других видах спорта.

«Азербайджанский клуб позвал нас поучаствовать в этих соревнованиях. Они договорились с ВФВ (Всероссийской федерацией волейбола), и все. Мы поехали в Турцию.

CEV не была против, потому что технически мы выступаем за азербайджанский клуб, как любой другой легионер в классическом волейболе, или в футболе, или ещё где-либо. Поэтому проблем не было. Осталось договориться с российской федерацией и с нашим клубом.

Почувствовали ли конкуренцию? Естественно, на этом турнире не было сильных команд, потому что все на чемпионате мира. Все сильные команды сейчас там, поэтому никаких топовых пар мы здесь и не ожидали», – отметил Стояновский.