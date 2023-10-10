Стояновский после победы на Кубке Европы: «Большинство спортсменов абсолютно нормально реагирует на нас. Хотят, чтобы мы вернулись»

Теги пляжный волейбол сборная России (пляжный волейбол) Кубок Европы (пляжный волейбол) Олег Стояновский Илья Лешуков CEV Волейбол

Российский волейболист рассказал о реакции иностранцев на свое участие в турнире.

Ранее россияне Олег Стояновский и Илья Лешуков победили на клубном Кубке Европы, выступив за азербайджанскую команду «Муров». Турнир проводился в турецком Балыкесире 5-8 октября под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV) и стал первым для российских игроков с марта 2022 года.

«Как отреагировали иностранные коллеги? В целом все хорошо – у нас достаточно дружное волейбольное комьюнити, я считаю. И большинство спортсменов абсолютно нормально реагирует на нас, мы хорошо общаемся. И, естественно, [они] хотят, чтобы мы вернулись.

Дает ли участие в этом турнире надежду на участие уже в привычных этапах CEV? Насчет надежды не знаю. Сложно так сказать, это немного другое соревнование – клубный чемпионат. Это вообще тестовый турнир.

В следующем году обещают сделать больше, но пока информации по этому поводу нет. А из-за того, что обычные соревнования проходят в формате «страна на страну», это намного сложнее сделать. Возможно, нам удастся так же играть за какой-то другой клуб в следующем году, если ничего не изменится. Но пока ничего не могу сказать», – рассказал Стояновский.

Также Стояновский сравнил участие в турнире со статусом легионера в других видах спорта.

«Азербайджанский клуб позвал нас поучаствовать в этих соревнованиях. Они договорились с ВФВ (Всероссийской федерацией волейбола), и все. Мы поехали в Турцию.

CEV не была против, потому что технически мы выступаем за азербайджанский клуб, как любой другой легионер в классическом волейболе, или в футболе, или ещё где-либо. Поэтому проблем не было. Осталось договориться с российской федерацией и с нашим клубом.

Почувствовали ли конкуренцию? Естественно, на этом турнире не было сильных команд, потому что все на чемпионате мира. Все сильные команды сейчас там, поэтому никаких топовых пар мы здесь и не ожидали», – отметил Стояновский.

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