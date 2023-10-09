Стояновский и Лешуков выиграли клубный Кубок Европы по пляжному волейболу

Россияне Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями клубного Кубка Европы по пляжному волейболу.

Турнир проходил в турецком Балыкесире с 5 по 8 октября. Стояновский и Лешуков выступили за азербайджанский клуб «Муров», в финале они победили турецкую «Анкару» (2-1).

Эти международные соревнования проводились под эгидой Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) и стали первыми для российских игроков с марта 2022 года.

Стояновскому 26 лет, он является чемпионом мира-2019 и серебряным призером Олимпиады-2020.

Лешукову 27 лет, он серебряный призер чемпионата Европы-2019. В паре со Стояновским он выступает с прошлого года.