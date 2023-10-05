Российские волейболисты-пляжники выступят на клубном Кубке Европы. Это их первый международный турнир с марта 2022 года

Российские волейболисты-пляжники выступят на клубном Кубке Европы.

Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ). Турнир пройдет в турецком Балыкесире с 5 по 8 октября под эгидой Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

Россияне заявлены за клубы из азербайджанского Баку: Олег Стояновский и Илья Лешуков выступят за «Муров», Ольга Мотрич и Аделя Ахметова – за «Азеррэйл».

Отмечается, что российские игроки выступят в официальных международных соревнованиях по пляжному волейболу впервые с марта 2022 года.