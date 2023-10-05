Российские волейболисты-пляжники выступят на клубном Кубке Европы. Это их первый международный турнир с марта 2022 года

Теги пляжный волейбол ВФВ ЕКВ сборная России жен (пляжный волейбол) сборная России (пляжный волейбол) Олег Стояновский Илья Лешуков Волейбол

Российские волейболисты-пляжники выступят на клубном Кубке Европы.

Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ). Турнир пройдет в турецком Балыкесире с 5 по 8 октября под эгидой Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

Россияне заявлены за клубы из азербайджанского Баку: Олег Стояновский и Илья Лешуков выступят за «Муров», Ольга Мотрич и Аделя Ахметова – за «Азеррэйл».

Отмечается, что российские игроки выступят в официальных международных соревнованиях по пляжному волейболу впервые с марта 2022 года.

 

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3 комментария

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Russ Ivan
Новость должна звучать так:
Азербайджанские клубы по пляжному волейболу выступят на клубном Кубке Европы. У них есть российские игроки...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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