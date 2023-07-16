Лешуков и Стояновский, Макрогузова и Холомина победили в финале Кубка России по пляжному волейболу

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Илья Лешуков и Олег Стояновский стали победителями Кубка России по пляжному волейболу.

Пляжный волейбол

Кубок России 

Кемерово 

Мужчины

Финал

Илья Лешуков/Олег Стояновский – Игорь Величко/Максим Сиволап – 2-1 (18:21, 21:8, 15:5)

Матч за 3-е место

Павел Шустров/Алексей Гусев – Вячеслав Красильников/Константин Семенов – 0-2 (13:21, 21:23)

Женщины

Финал 

Екатерина Бирлова/Дарья Рудых – Надежда Макрогузова/Светлана Холомина – 0-2 (17:21, 10:21)

Матч за 3-е место  

Ксения Дабижа/Елизавета Лудкова – Мария Егорова/Арина Ряжнова – 0-2 (19:21, 19:21)

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