«Даже если мы соблюдем все критерии МОК, все равно не отберемся. Без шансов». Стояновский о Париже-2024
Пляжные волейболисты Лешуков и Стояновский скептически оценили шансы поехать на Олимпиаду.
В этом сезоне Илья Лешуков и Олег Стояновский побеждали на четырех этапах чемпионата России.
– У вас уже стадия «принятие»?
Стояновский: Стадия «надоела эта тема», столько это тянется.
Лешуков: Самое популярное, что мы слышим – ах, как жалко парней. Или второй вариант – ну чего, какие там инсайды, когда возвращают?
– Вы не хотите жалости?
Лешуков: А что мы сделаем?
Стояновский: Не мы принимаем решение.
– Есть разные реакции. Вон, можно заявиться на турниры 4 на 4, Красильникова с Семеновым взять, дрим-тим.
Стояновский: А где сейчас Красильников? Да и какая разница, Россию все равно нигде не привлекают. Хоть 6 на 6, в любом формате.
– Говорят, wild card хотим послать.
Стояновский: Мы можем посылать wild card сколько угодно, мы на каждый международный турнир заявляемся.
Лешуков: Да, для соблюдения всех правил. Мы есть во всех заявках. Почему-то только перед началом турниров нас снимают. Не понимаем почему. Может, потому что не приезжаем? Мы тут думали – может, доехать до какого-нибудь международного турнира? Показаться, сказать – вот наши заявки.
– Подождите, но есть МОК (Международный олимпийский комитет). У него свои критерии.
Стояновский: А все равно FIVB (Международная федерация волейбола) будет принимать решение. МОК же сто раз говорил федерациям – сами принимайте решение. Если они не допускают «классиков», то и нас не допустят.
Лешуков: Нет, МОК может допустить даже. Но FIVB не допустит до отборочных турниров, и все. Да и мы ни по одному критерию не подходим – у нас нет очков...
Стояновский: Мы не чемпионы мира пока, не проходим континентальный отбор.
– Но вы же не государством финансируетесь?
Стояновский: Даже не в этом дело. Даже если мы соблюдем все те критерии МОК, все равно не отберемся. Без шансов.
В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?
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