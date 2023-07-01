«Даже если мы соблюдем все критерии МОК, все равно не отберемся. Без шансов». Стояновский о Париже-2024

Пляжные волейболисты Лешуков и Стояновский скептически оценили шансы поехать на Олимпиаду.

В этом сезоне Илья Лешуков и Олег Стояновский побеждали на четырех этапах чемпионата России.

– У вас уже стадия «принятие»?

Стояновский: Стадия «надоела эта тема», столько это тянется.

Лешуков: Самое популярное, что мы слышим – ах, как жалко парней. Или второй вариант – ну чего, какие там инсайды, когда возвращают?

– Вы не хотите жалости?

Лешуков: А что мы сделаем?

Стояновский: Не мы принимаем решение.

– Есть разные реакции. Вон, можно заявиться на турниры 4 на 4, Красильникова с Семеновым взять, дрим-тим.

Стояновский: А где сейчас Красильников? Да и какая разница, Россию все равно нигде не привлекают. Хоть 6 на 6, в любом формате.

– Говорят, wild card хотим послать.

Стояновский: Мы можем посылать wild card сколько угодно, мы на каждый международный турнир заявляемся.

Лешуков: Да, для соблюдения всех правил. Мы есть во всех заявках. Почему-то только перед началом турниров нас снимают. Не понимаем почему. Может, потому что не приезжаем? Мы тут думали – может, доехать до какого-нибудь международного турнира? Показаться, сказать – вот наши заявки.

– Подождите, но есть МОК (Международный олимпийский комитет). У него свои критерии.

Стояновский: А все равно FIVB (Международная федерация волейбола) будет принимать решение. МОК же сто раз говорил федерациям – сами принимайте решение. Если они не допускают «классиков», то и нас не допустят.

Лешуков: Нет, МОК может допустить даже. Но FIVB не допустит до отборочных турниров, и все. Да и мы ни по одному критерию не подходим – у нас нет очков...

Стояновский: Мы не чемпионы мира пока, не проходим континентальный отбор.

– Но вы же не государством финансируетесь?

Стояновский: Даже не в этом дело. Даже если мы соблюдем все те критерии МОК, все равно не отберемся. Без шансов.

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?