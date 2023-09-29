Трехкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду Светлана Тимошинина потеряла более 1 млн рублей, став жертвой мошенников

Трехкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду стала жертвой мошенников.

В пресс‑службе Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) рассказали, что Светлана Тимошинина потеряла более миллиона рублей.

Экс-спортсменке пришло сообщение с аккаунта, оформленного как официальный аккаунт президента РФПВ Станислава Дружинина. В нем говорилось, что скоро по важному вопросу с ней свяжется куратор федерации.

Тимошининой сообщили, что в отношении нее могут возбудить уголовное дело, так как была совершена попытка перевода денег со счета. Следуя указаниям мошенников, она сложила деньги в рюкзак курьеру.

«Президентом Российской федерации прыжков в воду подано соответствующее заявление в правоохранительные органы», – сообщили в РФПВ.

50-летняя Тимошинина – трехкратная чемпионка Европы, двукратный призер чемпионатов мира, участница трех Олимпиад. Завершила карьеру в 2004 году, после чего перешла на тренерскую деятельность.