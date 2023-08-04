Всероссийская федерация волейбола не препятствовала переходу Антроповой в сборную Италии

ВФВ не препятствовала переходу волейболистки Екатерины Антроповой в Италию.

Сегодня стало известно, что спортсменка получила итальянское гражданство. С 2021 года она выступает за клуб «Савино дель Бене».

«История давнишняя, никаких препятствий со стороны Всероссийской федерации волейбола не было. Мы давно ее отпустили, еще когда она меняла место жительства.

Де-факто она является итальянским игроком, она там начала тренироваться, выросла как спортсменка, но де-юре международная федерация нашла несколько документов, в том числе в печатных изданиях, с тех времен, когда она жила в Санкт-Петербурге и посещала спортивную секцию.

Для того, чтобы все было правильно, нужно было запустить процедуру смены спортивного гражданства.

Это был спор между итальянской федерацией волейбола и FIVB, мы сразу сказали, что примем любое решение и никак не заинтересованы в том, чтобы мешать переходу.

Компенсации были прописаны за переход, но там суммы были небольшие – 1,2-2 тысячи евро в год.

Потом в конце концов было заключено мировое соглашение, FIVB получила оплату за смену спортивного гражданства, и мы не видели для себя причин претендовать на какие-то выплаты, по-хорошему, не за что было», – заявил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.