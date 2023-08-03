Геннадий Шипулин об отстранении россиян: «Обидно, больно, что мы в таком сложном состоянии. Верю, что и на нашей улице будет праздник, мы должны победить»

Теги сборная России по волейболу сборная России жен Геннадий Шипулин ВФВ Спорт-Экспресс Волейбол

Вице-президент ВФВ Геннадий Шипулин назвал мировой волейбол неполноценным без России.

– Не обидно, что сейчас наш волейбол отрезан от международного?

– Обидно, что мы вообще находимся в таком сложном состоянии. Больно. Я верю в то, что мы доживем, когда и на нашей улице будет праздник. Мы должны победить.

Это все неправда, это все искусственно создано, это очень плохо. Люди посвящают волейболу годы. Но может случиться такое, что кто-то не успеет получить свои злополучные медали международных соревнований, потому что в лучшие годы их карьеры наша страна находилась под санкциями.

Обидно. Я вспоминаю, как мы в субботу-воскресенье играли в чемпионате России, а в среду должны были играть в Испании, Италии или Германии. Сегодня этого нет. Да и сборная сидит на голодном пайке. Но верю, что не за горами тот день, когда все вернется на круги своя.

– Что такое мировой волейбол без России?

– Скажу, что еще неизвестно, кому в данной ситуации лучше, а кому хуже. Не представляю волейбол без России. Такой волейбол неполноценный. Его просто обокрали. Это неправильно, – сказал Шипулин. 

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1 комментарий

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