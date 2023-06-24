Сергей Тетюхин: «С каждым днем все меньше надежд, что нас допустят на Олимпийские игры в Париже. Никакого движения в нашу сторону нет»

Сергей Тетюхин прокомментировал решение FIVB продлить отстранение российских команд.

– Мы уже привыкли, что нет позитива ни от FIVB, ни от . Никто не идет нам навстречу, а международные спортивные чиновники уже мало думают о спорте. Они становятся больше политическими структурами. Возражать им, сопротивляться уже бесполезно.

Но мы не опускаем руки, мы продолжаем работать, жизнь продолжается. Нам нужно быть всегда готовыми к тому, что когда‑то ворота откроются для нас.

всегда была одной из лучших в мире федераций в плане организации, приносила огромную пользу как европейскому, так и мировому волейболу. Европейская конфедерация (CEV) и Международная федерация волейбола всегда говорили, что мы в хороших отношениях, они ценят ВФВ, а в итоге они так развернулись к нам спиной.

Нынешняя ситуация показывает, что политическое влияние переламывает любые дружеские отношения. К сожалению, настоящих патриотов мирового спорта не осталось, которые действительно бы думали о развитии своего вида спорта. Я сейчас про международные федерации. Все подвластны политическим течениям.

Очень обидно, во что превратили спорт. Это на совести тех, кто принимает решения против российских спортсменов. Ничего, мы в любом случае переживем это и станем сильнее.

– Но все равно же важно, что сохранила рейтинговые очки для сборной России? Мы еще можем квалифицироваться на Олимпиаду по рейтингу.

– Очки сохраняются, да, но при нынешнем настрое мирового спорта вряд ли можно ожидать, что в скором времени нас вернут на мировую арену. Я слабо в это верю. Если только какое‑то чудо случится, и тогда эти рейтинговые очки помогут нашей сборной. Но с каждым днем все меньше надежд, что нас допустят на Олимпийские игры в . Никакого движения в нашу сторону нет.

Раньше считалось, что спорт вне политики, теперь этого, к сожалению, нет.

Думаю, Международная федерация волейбола не будет сейчас бороться за сборную России, за наше непременное участие. Сейчас на многие международные федерации оказывается серьезное политическое давление, а в них сейчас нет независимых людей, которые в первую очередь отстаивали бы спорт, – сказал генеральный менеджер мужской сборной России.