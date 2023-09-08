Минспорт России: «Тренировка на трассе «Скандинавия» не была включена в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий»

Теги происшествия Министерство спорта России ТАСС Велоспорт

Министерство спорта России отреагировало на ДТП с велосипедистками в Ленобласти.

Накануне грузовик протаранил группу спортсменок и машину сопровождения на автотрассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Две девочки погибли. 

«Минспорт России выражает соболезнования родным и близким пострадавших в происшествии.

Министерство держит ситуацию на контроле и находится в оперативном взаимодействии с вовлеченными федеральными и региональными ведомствами.

Мероприятие по велосипедному спорту, проходившее на трассе А-181 «Скандинавия» 7 сентября 2023 года, не включено в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России 2023 года», – говорится в сообщении ведомства. 

По информации ТАСС, в региональном календарном плане тренировка на трассе «Скандинавия» также не была указана. 

Фура сбила группу юных велосипедисток под Питером: две погибшие, водитель задержан. Что еще известно?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Oleg65
Они там перепились, что ли все? Это обычная ежедневная тренировка. Какой "план всероссийских мероприятий"?
Они отмазываются так, что это не их зона контроля
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg65
Они там перепились, что ли все?
Это обычная ежедневная тренировка. Какой "план всероссийских мероприятий"?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vadned
Ответ avcgloronalduMU
разве тренировки включают там? где обычно тренируются велоатлеты?
Да, действительно интересно где же могут тренироваться велосипедисты из дисциплины ШОССЕЙНЫЙ велоспорт?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avcgloronalduMU
разве тренировки включают там?

где обычно тренируются велоатлеты?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vadned
Сейчас еще не хватало заявления Олимпийского комитета, что данная тренировка не входила в программу Олимпийских игр.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий