Минспорт России: «Тренировка на трассе «Скандинавия» не была включена в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий»

Министерство спорта России отреагировало на ДТП с велосипедистками в Ленобласти.

Накануне грузовик протаранил группу спортсменок и машину сопровождения на автотрассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Две девочки погибли.

«Минспорт России выражает соболезнования родным и близким пострадавших в происшествии.

держит ситуацию на контроле и находится в оперативном взаимодействии с вовлеченными федеральными и региональными ведомствами.

Мероприятие по велосипедному спорту, проходившее на трассе А-181 «Скандинавия» 7 сентября 2023 года, не включено в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России 2023 года», – говорится в сообщении ведомства.

По информации , в региональном календарном плане тренировка на трассе «Скандинавия» также не была указана.

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