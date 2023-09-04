Чемпионат Европы. Словения сыграет с Болгарией, Польша встретится с Данией и другие матчи
5 сентября пройдут матчи группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу.
Турнир проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.
Чемпионат Европы по волейболу
Мужчины
Групповой этап
Группа А
Анкона, Италия
Бельгия – Эстония – 19.00
Германия – Сербия – 22.00
Положение в группе: Италия – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Сербия – 3-1 (9), Германия – 3-0 (8), Эстония – 1-3 (2), Бельгия – 0-3 (1), Швейцария – 0-4 (1).
Группа B
Варна, Болгария
Испания – Украина – 17.30
Словения – Болгария – 20.30
Положение в группе: Словения – 4-0 (12), Хорватия – 3-2 (8), Болгария – 2-2 (6), Испания – 2-2 (6), Финляндия – 1-4 (4), Украина – 1-3 (3).
Группа С
Скопье, Северная Македония
Северная Македония – Нидерланды – 18.00
Польша – Дания – 21.00
Положение в группе: Польша – 3-0 (9), Нидерланды – 3-1 (9), Северная Македония – 2-1 (6), Чехия – 2-2 (6), Черногория – 1-3 (3), Дания – 0-4 (0).
Группа D
Тель-Авив, Израиль
Греция – Франция – 17.00
Турция – Израиль – 20.00
Положение в группе: Франция – 3-1 (9), Португалия – 3-2 (9), Румыния – 3-2 (9), Израиль – 2-2 (4), Турция – 1-3 (5), Греция – 1-3 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.
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