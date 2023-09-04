Чемпионат Европы. Словения сыграет с Болгарией, Польша встретится с Данией и другие матчи

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5 сентября пройдут матчи группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Анкона, Италия

Бельгия – Эстония – 19.00

 

Германия – Сербия – 22.00

 

Положение в группе: Италия – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Сербия – 3-1 (9), Германия – 3-0 (8), Эстония – 1-3 (2), Бельгия – 0-3 (1), Швейцария – 0-4 (1).

Группа B

Варна, Болгария

Испания – Украина – 17.30

 

Словения – Болгария – 20.30

 

Положение в группе: Словения – 4-0 (12), Хорватия – 3-2 (8), Болгария – 2-2 (6), Испания – 2-2 (6), Финляндия – 1-4 (4), Украина – 1-3 (3).

Группа С

Скопье, Северная Македония

Северная Македония – Нидерланды – 18.00

 

Польша – Дания – 21.00

 

Положение в группе: Польша – 3-0 (9), Нидерланды – 3-1 (9), Северная Македония – 2-1 (6), Чехия – 2-2 (6), Черногория – 1-3 (3), Дания – 0-4 (0).

Группа D

Тель-Авив, Израиль

Греция – Франция – 17.00

 

Турция – Израиль – 20.00

 

Положение в группе: Франция – 3-1 (9), Португалия – 3-2 (9), Румыния – 3-2 (9), Израиль – 2-2 (4), Турция – 1-3 (5), Греция – 1-3 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.

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